Martín Menem volvió a hablar sobre las coimas en ANDIS

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los pocos funcionarios que se refirió al escándalo por sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a cargo de Diego Spagnuolo, reiteró que los audios filtrados son “una operación pensada y diseñada justo dos semanas antes de las elecciones”. Además, volvió a la defensa de sus compañeros libertarios: "Ratifico, nuevamente, y pongo las manos en el fuego por Karina y por "Lule", con quienes trabajo hace cuatro años, hemos fundado el partido en la provincia de La Rioja".

“Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos o no. Ponele que sea la voz de Spagnuolo, el contenido de lo que dice es absolutamente falso. Habla de supuestos y todo esto demuestra cómo actúa el Poder Ejecutivo, ya que ante la aparición se decide apartar automáticamente al funcionario”, explicó sobre la salida de Spagnuolo.