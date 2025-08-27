Martín Menem volvió a hablar sobre las coimas en ANDIS
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los pocos funcionarios que se refirió al escándalo por sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a cargo de Diego Spagnuolo, reiteró que los audios filtrados son “una operación pensada y diseñada justo dos semanas antes de las elecciones”. Además, volvió a la defensa de sus compañeros libertarios: "Ratifico, nuevamente, y pongo las manos en el fuego por Karina y por "Lule", con quienes trabajo hace cuatro años, hemos fundado el partido en la provincia de La Rioja".
“Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos o no. Ponele que sea la voz de Spagnuolo, el contenido de lo que dice es absolutamente falso. Habla de supuestos y todo esto demuestra cómo actúa el Poder Ejecutivo, ya que ante la aparición se decide apartar automáticamente al funcionario”, explicó sobre la salida de Spagnuolo.
Una nueva comisión investigadora en camino
Por Paula Marussich
En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, los funcionarios del gobierno convocados faltaron al plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad a la que habían sido convocados. Tampoco asistieron los diputados de La Libertad Avanza y del PRO que integran esas comisiones. La oposición busca avanzar con una comisión investigadora similar a la del criptoescándalo. La agenda continúa con el informe de gestión de Guillermo Francos, la reactivación de la Comisión por Libra y un nuevo revés que se cocina en el Senado: la reglamentación de los DNU.