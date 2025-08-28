La vida parece fácil para Ivy y Theo, la pareja perfecta: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos. Pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal, se está gestando una tormenta: a medida que la carrera de Theo cae en picada y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto. Es una nueva versión de la película clásica de 1989 La guerra de los Roces. (Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Las Tipas, Nuevo Monumental, Showcase).
