Saber. “El saber en psicoanálisis” dictará la Dra. Silvia Tendlarz, Presidente de la EOL, Dra. en Psicología y Psicoanálisis. El 30/08 a las 10, en el marco de la Diplomatura de Posgrado en Estudios Avanzados Intervenciones en la Clínica Psicoanalítica actual. Abierta, pública y virtual sincrónica. Organizan EOL Rosario y CEI UNR. Inscripción previa, informes en [email protected]

Clínica. Noche Clínica Arquitectura del saber hacer. 3/9 a las 10. Presencial en EOL Rosario, Sarmiento 1223/5. Presentan Silvia Martínez y Mónica Marinelich. Responsables Silvia Crosetto y Cristina Trevisán.

Síntomas. Colegio Estudios Analíticos invita a Curso 2025 el sábado 30/09 a las 10 a la intervención de Ana Santillán sobre Los efectos sugestivos y los síntomas contemporáneos. Presencial y virtual. [email protected]

Congreso. 29/08 a las 9:45 Mesa Redonda “El amor en los tiempos que corren” con Teresita Mourlaás, Estela Shussler, Manuel Ramírez y Edit Tendlarz. A las 17 Mesa Redonda “Amor, clínica y subjetividad” con Claudia Mastropiero, Cecilia Mastropiero, Vanina Ciampa y Edit Tendlarz. Congreso de Salud Mental de AASM, Asociación Argentina de Salud Mental, del 27/8 al 29/8. Hotel Marriott, Carlos Pellegrini 551, CABA.

Libro. Formas en que el cuerpo cae de Emilio Vaschetto se presentará en Colegio Estudios Analíticos el 29/8 a las 19:30. Otras voces. Hablarán María del Rosario Ramírez, Emilio Vaschetto y Alfonso Barbieri. Se expondrán obras de Alfonso Barbieri. Presencial y virtual. Inscripción: info@colegioestudiosanaliticos.