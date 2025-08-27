Mientras el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, exponía en la Cámara de Diputados, jubiladas y jubilados confluyeron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para realizar la tradicional marcha de los miércoles.





La jornada se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo de seguridad, en el que se produjeron empujones y forcejeos de agentes de la Policía de la Ciudad hacia manifestantes en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Entre ellos, se destacó la habitual participación del Padre Paco, que acudió con gafas protectoras. La marcha de jubilados se produjo a una semana de la ratificación del veto al incremento del haber jubilatorio, del bono extraordinario y de la renovación de la moratoria previsional ya caduca.





En esta ocasión, organizaciones sociales y políticas, estudiantes y trabajadores de prensa, acompañaron la marcha que se concentró a las 15 horas en las inmediaciones del Congreso y luego, se dirigió hacia Plaza de Mayo donde se desconcentró.















