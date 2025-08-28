Vecinos y comerciantes de San Martín al 600 (entre Santa Fe y San Lorenzo) realizaron reiterados reclamos por la colocación de pretiles y otros elementos que imposibilitan el estacionamiento y obstaculizan una fluida circulación. Ante esta demanda, el concejal del Partido Demócrata Progresista, Hernán Calatayud ingresó una iniciativa al Concejo para encomendar al Ejecutivo Municipal que estudie la posibilidad de retirar los pretiles, bancos de hormigón, maceteros, bicicleteros y demás elementos urbanos pertenecientes al programa “+Caminable”.

El mobiliario urbanos fue colocado en junio de 2023 en el cordón de la vereda impar. La tarea se desarrolló en el marco de un programa integral denominado “+Caminable”, que pretendía reducir el espacio de circulación para vehículos en la calzada y ensanchar el espacio para caminantes.

Según Calatayud, a pesar de la instalación de bancos, la reducción de calzada y la obligatoriedad de la disminución de la velocidad de circulación vehicular, los vecinos y comerciantes afirman que el espacio no fue utilizado por peatones tal y como se esperaba”.

En consecuencia, el edil presentó su iniciativa al entender que esa cuadra está ubicada estratégicamente “en un punto neurálgico de la ciudad, en pleno centro comercial y financiero”.

Asimismo, Calatayud insistió que los comerciantes de la zona “elevaron reclamos” porque la colocación de dichos pretiles “afecta directamente” el adecuado desenvolvimiento de sus actividades mercantiles debido a la imposibilidad de estacionar.

Además, el proyecto del edil del PDP informó que “del sector de estacionamiento reducido” por los pretiles del programa “+Caminable”, la cuadra ya cuenta con dos espacios restringidos, el primero de ellos destinado a que estacionen vehículos del Tribunal Federal y el segundo a una parada de taxis.

Para el edil, “es necesario brindarle a comerciantes y vecinos las mejores condiciones".