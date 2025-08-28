La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este jueves 28 de agosto de 2025 los pagos correspondientes a diversas prestaciones sociales, de acuerdo al calendario oficial. Las fechas varían según la finalización del número de DNI. Los pagos a jubilados y demás prestaciones vienen con aumento.
El calendario de pagos de ANSES de hoy
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Cobran los titulares con DNI terminados en 8 y 9.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Cobran los beneficiarios con todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
Cobran los beneficiarios de la primera y segunda quincena con todas las terminaciones de DNI.
Desemplo Plan 1
Cobran los titulares con DNI terminados en 8 y 9.
Para consultar la fecha y lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.