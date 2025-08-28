Si Thelma & Louise dejó una enseñanza es que ninguna mujer se detiene frente a un precipicio. Eso sí, no han sido muchas las que tuvieron la chance de demostrarlo en películas fierreras. ¿La novia de Toreto en Rápido y furioso? ¿La Sandra Bullock colectivera bajo el mandato de nunca ir a menos de 80 km/h en Máxima velocidad? Una flamante heroína al volante se ha sumado a ese selecto grupo gracias a Velocidad salvaje (Disney+). El debut cinematogrfáfico de Shawn Simmons sigue a Edie (Samara Weaving) a quien llaman “Eenie Meanie” por esa capacidad de hacerse humo antes de que termine la rima.

Conducir y escapar significan lo mismo para la protagonista desde la apertura. Creció en Cleveland, hija de delincuentes, y terminó como conductora para el crimen organizado en gran parte por obra familiar. Papi (Steve Zahn) fue quién le enseñó todo lo necesario como para competir con los conductores de Drive, Baby: el aprendiz del crimen o Corriendo contra el destino. Pasaron los años, varios hogares de acogida, y Edie intenta reconvertirse en una buena ciudadana. Tras doce robos a un banco, tres joyerías y un atraco a un bar nocturno, la chica que nunca fue atrapada quiere dejar la vida salvaje por un trabajo respetable.

Pero hay un pinchazo permanente en su trayecto llamado John (Karl Glusman). Su ¿ex? novio le debe dinero a Nico (Andy García), un viejo empleador de la protagonista, que quiere aprovechar el virtuosismo de la mujer para el crimen. Es simple: para que no maten al bueno para nada de su pareja, ella debe robar un auto deportivo con tres millones de dólares en su baúl. ¿El lugar? Un casino con más apariencia de bingo del Conurbano que a un hotel de Las Vegas. “Sos nuestra conductora , tenés que subirte al auto y escaparte”, dice el mafioso en una escena que podría haber escrito el Tarantino de Escape salvaje.

Producida por Rhett Reese y Paul Wernick (Zombieland y Deadpool), la propuesta remite a esas ficciones donde el destino se resuelve quemando llantas. Los autitos chocadores incluyen un Barracuda Plymouth de los ’70, algunas patrullas y un auto eléctrico objeto de un gran chiste. Más allá de sus secuencias de alta cilindrada (atención a la fuga en marcha atrás entre máquinas tragamonedas) Velocidad salvaje tunea el modelo con piezas conocidas. “No quería hacer una película que estuviera guiada por las formas habituales, estructuras y tropos del género. En todo caso quería hacer una historia algo detectivesca que analizara con ternura la vida de esta chica en un momento muy particular”, dice su director entrevistado por Página/12.

-¿La intención era la de ir a contramano de esas reglas?

-No quería hacer esa típica película de autos en la que van a un depósito, se les presenta un robo relacionado con alguna parte de un auto y van a la carga recontra veloces. Es, en cierto sentido, mi respuesta a las películas de Rápido y furioso. Es más una película romántica que una sobre un golpe y atraco complicadísimo.

-Es tu debut en el cine tras Wayne y haber dirigido algunos episodios de El Continental: del mundo de John Wick. ¿Cómo presentaste este proyecto?

-Fue gracioso. No tenía pensado vender ni presentarle nada. A la productora le había gustado mucho la serie que había hecho. Me preguntaron en que estaba trabajando y no tenía nada en específico. Pero desde hace un tiempo tenía en mi cabeza esta escena de una adolescente que conduce para sus padres alcohólicos. Ahí tenía la historia de origen de para desarrollar una heroína o una villana. Me dijeron “ok, estás loco, vamos para adelante”. Me llama mi agente y me pregunta por “Eenie Meanie”. Y la verdad que yo tampoco tenía muchas certezas de que se trataba (risas).

-En Wayne ya rondaba la idea de romper los estereotipos. El protagonista era una especie de "Harry el sucio" adolescente y también estaba la pasión por los autos clásicos. Aquí la conductora va al salvataje de su novio. ¿De dónde viene esa obsesión por la deconstrucción?

-No lo tenía tan en claro al principio. Hay un elemento particular sobre Edie que la lleva a tomar su historia de los pelos. Tiene algo por lo que preocuparse. Sé que escribo historias con el trasfondo de lo que viví. Me crie en una parte dura de Massachusets donde las familias se hacen a los tumbos. Básicamente, Edie y John se tienen el uno al otro. Esa esa la lealtad. Al final, ella va a tener que decidir qué hacer con este miembro de su clan. En realidad, lo sabe bien, sabe exactamente qué hacer para seguir adelante.

-La actriz Samara Weaving era reconicida hasta aquí como una reina del grito en películas de terror (Scream VI, Azrael). ¿Cómo supiste que era la ideal para encarnar a Edie?

-No soy un gran fan de ese género, pero en Ready or Not noté que llevaba muy bien su protagónico mezclando el terror con el humor. Y esta película tiene esa clase de humor medio impensado. Y también luce muy bien en el auto. Eso es una garantía.

-¿Qué película iría mejor como acompañante de Velocidad Salvaje? ¿The Blues Brothers, Escape salvaje o Corre, Lola, corre?

-Es una mezcla perfecta de todas esas películas. Los Blues Brothers , sin dudas. Entiendo porque aparece Corre, Lola, corre en la lista. Pero mi favorita es otra: Fuga a la medianoche, una con Robert De Niro y Charles Grodin. Los persigue el FBI, la mafia y el protagonista solo quiere que su compañero de viaje se calle.