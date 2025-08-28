El argentino Francisco Cerúndolo no detuvo a tiempo la remontada del suizo Leandro Riedi y cayó en cinco sets en la segunda ronda del US Open, por lo que ya no quedan argentinos en el último Grand Slam de la temporada. Riedi (435 del mundo) derrotó a la mejor raqueta argentina (19 del ranking) por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2, al cabo de 3 horas y 37 minutos de partido.

El argentino, que venía de remontar dos sets en primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, fue este jueves la víctima y dilapidó su ventaja inicial de dos parciales. La eficiencia en las pelotas de quiebre desequilibró los dos primeros sets para Cerúndolo. Dos oportunidades le bastaron al argentino para quebrar en sendas ocasiones a su rival y llevarse ambos parciales, mientras que Riedi había desperdiciado ocho en ese mismo tiempo.

Hicieron falta otras cuatro oportunidades para que el helvético finalmente deshiciera en el tercer set el saque del 19 del mundo. Lo hizo hasta dos veces en esa manga, por una de Cerúndolo, que le valió para recortar distancias.

El juego de Cerúndolo decayó en el cuarto, donde protagonizó nueve errores no forzados por cinco ganadores y volvió a perder en dos ocasiones su servicio. Riedi, por su parte, apenas alcanzó un 47 por ciento de efectividad en primeros saques, pero logró cuatro 'aces' que le permitieron respirar en momentos apurados.

Aunque el argentino fue el primero en lograr un quiebre al resto en el set definitivo, se vino abajo y enlazó cinco juegos consecutivos perdidos, tres de ellos al servicio, que valieron su eliminación. Esta es la tercera edición consecutiva en la que Cerúndolo cae en la segunda ronda del US Open. Su verdugo el año pasado fue su compatriota Tomás Etcheverry.

Riedi, en cambio, se enfrentará en tercera ronda con el ganador del partido entre el ruso Kharen Kachanov, 9 del mundo, y el polaco Kamil Majchrzak, 76 del escalafón. Por otra parte, en la jornada avanzó también el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, al vencer al australiano Alexei Popyrin por 6-3, 6-2 y 6-2 para meterse en la tercera ronda del certamen. Su próximo rival será el canadiense Denis Shapovalov (29º) que ganó por 7-6 (6), 3-6, 7-6 (4) y 6-3 al francés Valentin Royer (98º).