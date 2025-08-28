El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las obras del nuevo Polideportivo Lionel Messi, ubicado en la localidad de Virrey del Pino. La obra se encuentra avanzada en un 60% y es financiada en su totalidad con recursos municipales.



“El Polideportivo Lionel Messi va a contar con un estadio para eventos deportivos y culturales. Se trata de un estadio cerrado con capacidad para más de 12 mil personas”, remarcó Espinoza. Y agregó: “Acá se realizarán grandes eventos, tanto nacionales como internacionales”.

En materia deportiva, el jefe comunal destacó que el Polideportivo será escenario para eventos deportivos de alto nivel en el que participarán “las selecciones nacionales de básquet, de vóley y los mejores profesionales del tenis y de todos los deportes de competencia olímpica”.

“A este Polideportivo van a venir chicos de todas las ciudades de La Matanza a prepararse con los mejores profesores. Cada chico que sacamos de la calle es un campeonato ganado”, resaltó.



“Toda esta inversión nos llena de orgullo porque es totalmente municipal. Esto se hace con la inversión de las vecinas y vecinos de La Matanza, gracias a que pudimos ahorrar y a que llevamos adelante una administración sólida y responsable, para poder concretar esta mega obra”, destacó Espinoza. Y continuó: “Con el doble logro que La Matanza es la ciudad con menos presupuesto por habitante de la Argentina, un 2200% menos que la Capital Federal”.





Por otra parte, el presidente de la FAM remarcó: “Se sabe que la obra pública hoy no existe en la Argentina: mientras Milei ajusta todos los días, mientras Milei destruye el empleo, mientras Milei deja miles de desocupados en el sector de la construcción; nosotros, acá, en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, podemos demostrar que sí se puede y se debe hacer obra pública, porque la obra pública queda para siempre”, señaló.

Por último, Espinoza expresó: “El Polideportivo Lionel Messi va a ser un emblema, y un gran orgullo para toda La Matanza y la provincia de Buenos Aires porque va a ser el más grande de la Argentina”, y concluyó: “Para nosotros este mega Polideportivo es un sueño hecho realidad, es el sueño de nuestros dos millones y medio de vecinas y vecinos de La Matanza”.