Rosario|12
Disputas territoriales por microtráfico
Los residuales de monos y menores
El ministro Cococcioni analizó los últimos episodios de balaceras en la ciudad a partir de reordenamiento de las bandas.
27 de febrero de 2026 - 3:34
Detenido por balacera Rosario
(Prensa Gobernación)
Rosario
Últimas Noticias
Anotó una caída interanual en enero
La industria continúa en el laberinto
Algunas de las bancadas opositoras también impugnaron la falta de paridad de género
Una Corte de siete titulares y dos suplentes
El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza ante la sanción de la reforma laboral
La calle le marca sus límites al Senado
Disputas territoriales por microtráfico
Los residuales de monos y menores
El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero
Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas
Europa lo mantiene en revisión judicial
El Acuerdo Mercosur-UE tuvo aval exprés en el Senado
Los trabajadores, los mayores perdedores
La “latinoamericanización” de Argentina: ¿a qué se van a dedicar los 290 mil despedidos de la era Milei?
Por
Vardan Bleyan
Lo buscaban desde el martes
Quién era Marcelo Boschi, el empresario hallado muerto en Santa Fe
El País
Debate ambiental en el Senado
Ley de Glaciares: quiénes fueron los senadores que votaron a favor y en contra
En beneficio de las mineras
Media sanción de la Ley de Glaciares: los principales cambios del proyecto
Por segundo año consecutivo
Milei excluye de la Apertura de Sesiones a los periodistas acreditados del Congreso
Marcharán este viernes al Congreso
El Frente Sindical de Unidad se moviliza contra la Reforma Laboral
Economía
Se encendió una vez más el debate sobre el equilibrio cambiario
El dólar escaló por encima de los 1400 pesos
Datos de AFAC
Autopartes, barranca abajo
Saldo negativo de más de un millón de turistas en enero
Con el dólar caro, fuerte turismo emisivo
Ferreres midió una caída interanual en enero
La industria continúa en el laberinto
Sociedad
Balance del turismo internacional
Saldo turístico negativo en enero con respecto a visitantes internacionales
Fue rescatado en Retiro
Un monito Punch argento en el Ecoparque
“Salís a hacer tu trabajo y no sabés si volvés”
Facundo Tedeschini, el camarógrafo blanco de la violencia policial
Por
Juan Funes
Un espacio donde también funcionan un merendero, una radio, un centro comunitario
Villa Crespo: amenaza de desalojo a una asamblea surgida en el 2001
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Ante su gente, los cordobeses fueron más que Huracán
Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto logró su primer triunfo
El técnico le puso punto final a su trabajo en el club de Núñez
La despedida fue con festejo y pleitesía hacia Gallardo
Por
Adrián De Benedictis
El conjunto de Costas empató con el puntero de la Zona B
Torneo Apertura: con uno menos, Racing salvó un punto en Avellaneda
Por
Daniel Guiñazú
Batió a Sarmiento y quedó cuarto en la Zona A
Torneo Apertura: Unión sacó pecho en Junín