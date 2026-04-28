Spagnuolo sabe y no contesta sobre los audios de la corrupción

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El extitular de la ANDIS se negó a declarar en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad
28 de abril de 2026 - 17:27
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Diego Spagnuolo, Comodoro Py
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
ANDIS
Corrupción
Coimas
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