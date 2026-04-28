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Sociedad

No tenía el esquema de vacunación completo

Una niña de cinco años con tétanos en Santa Fe

Sólo tenía una dosis de la vacuna antitetánica y lleva más de un mes internada en terapia intensiva por la gravedad de su cuadro.

Tétanos Es potencialmente mortal, pero totalmente prevenible con la vacunación completa. (Imagen Web)

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