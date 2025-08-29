Durante la madrugada del jueves, un camión jaula, que transportaba ganado hacia un frigorífico, y una pick up chocaron en el puente Rosario-Victoria. Tres personas resultaron heridas, una de ellas, una joven de 17 años que bajó a ayudar tras el siniestro y fue golpeada por uno de los animales que era transportado en el acoplado del camión, por lo que debió ser derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), desde donde más tarde se indicó que estaba fuera de peligro y estable. En tanto, los conductores de cada uno de los vehículos, fueron llevados al hospital de Granadero Baigorria. El transito se liberó pasado el mediodía.

Sucedió poco antes de las 2 de la mañana, en el kilómetro 7 de la Ruta nacional N° 174, a la altura del peaje del puente. El siniestro involucró a un camión que circulaba en sentido Victoria–Rosario, con animales que luego del hecho quedaron sueltos; y a un automóvil tipo utilitario, que iba en dirección contraria.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos ambos conductores, quienes fueron trasladados al hospital de Granadero Baigorria, según indicaron fuentes policiales. Mientras que, luego del siniestro, una adolescente de 17 años, que se había bajado a ver y ayudar, fue embestida en la calle por un toro que quedó en la ruta tras el choque y fue llevada al Heca.

Además, la ruta permaneció cortada mientras se llevaban adelante tareas de prevención y asistencia, con desvío vehícular hacia bulevar Rondeau y un amplio operativo de tránsito que se extendió hasta pasado el mediodía de ayer. En el lugar había personal de Gendarmería para los correspondientes desvíos que se hicieron durante la mañana. En medio de esa situación, hubo quejas de viajeros que estaban en medio del embotellamiento en el lugar. Alrededor de las 14, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó sobre la "circulación liberada".

Desde el Heca, en tanto, se indicó que la adolescente embestida por uno de los animales se encontraba estable, fuera de peligro y estimaban que no tardarían en darle el alta. La directora del efector, Andrea Becheruchi, dijo en Canal 3 que la joven ingresó conciente y que sufrió “un trauma de alto impacto”.

En tanto, agregó que si bien no estuvo directamente relacionada con el choque, el protocolo de atención que se le brindó es como el de un accidente de tránsito. “No creo que esté mucho más tiempo internada”, sostuvo la médica. Y sumó que requirió de suturas y que luego de ello se aguardaba la evaluación de otro especialista para continuar con el monitoreo de su situación.