La gestora cultural Teresa Anchorena falleció este jueves a los 78 años. A lo largo de su trayectoria, desde la vuelta de la democracia, estuvo al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, fue Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Enrique Olivera, legisladora porteña, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora de Raúl Alfonsín.

Miembro de una familia patricia, estuvo exiliada en Francia entre 1973 y 1983. Se formó como antropóloga, trabajó en artes visuales y se especializó en cuidado de patrimonio. De hecho, hasta su muerte fue directora de Patrimonio en el Fondo Nacional de las Artes.



El organismo lo despidió a través de su presidente, Tulio Andreussi Guzmán, que recordó que Anchorena "se consagró hasta el último día con la vocación de sostener la identidad cultural de la Argentina".

Mientras, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, manifestó que fue "una figura relevante para el patrimonio, la historia, la cultura y el arte de nuestro país", además de ser "una persona tan amorosa y educada en el trato personal como una continua promotora, soporte y apoyo de los artistas argentinos.

Poco antes de su muerte, producto de la recaída por un cáncer, Anchorena había sido reconocida como Personalidad de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Anchorena será velada este viernes, de 10.30 a 14.30, en la Legislatura porteña. El mismo día, a las 18, se realizará un homenaje en la feria de arte contemporáneo arteba, en el Centro Costa Salguero.

