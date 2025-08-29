Ocurrió en la provincia de Corrientes. La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Carolina Macarrein ordenó a un hombre leer El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, como parte de una medida destinada a que reflexione sobre su rol y su vínculo con sus hijos. Además, el fallo obliga al progenitor a subir la cuota alimentaria para sus dos hijos: una joven de 22 años con autismo y retraso madurativo y un niño de 8 años con celiaquía. El hombre había solicitado a la Justicia el cese de la obligación alimentaria hacia su hija mayor argumentando que se había vencido el Certificado Único de Discapacidad y que era responsabilidad exclusiva de la madre renovarlo. “Se me ocurrió que podría leer El Principito y entender lo que significa ser empático”, explicó la magistrada.

La elección de El Principito por parte de esta jueza mujer resulta por demás oportuna. Se trata de un personaje cuyos ejemplos empáticos van más allá del mero afán de agradar, acompañar o aliviar con saberes del practicante. Implican, por el contrario, un trabajo de apertura hacia la singularidad del Otro que propicia su responsabilidad. Un maravilloso pasaje del texto de Saint-Exupéry ilustra el punto. Está el aviador en pleno desierto intentando arreglar la máquina para así retomar vuelo cuando de pronto se hace presente la figura de El Principito. Lejos de toda presentación, explicación o justificación, el extraño personaje le dirige al aviador una muy precisa demanda: “dibújame una oveja”. Perplejo ante semejante aparición y demanda, el aviador --un neurótico-- intenta comprender: ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿qué haces acá? El Principito insiste: “dibújame una oveja”. Por alguna extraña razón --muy a tener en cuenta en todo análisis-- el hombre accede, ingresa en la propuesta, no entiende para qué ni por qué, pero acepta el juego, si se quiere. Fracaso total, el dibujo es rechazado de plano. Una vez más y contra toda lógica: “Dibújame una oveja”, se escucha de manera imperativa. Allí va nuestro alicaído aviador en su intento por satisfacer el pedido, pero de vuelta: sin suerte. No se trata de la oveja que el hombre cree oír en el pedido. Es Otra Cosa. A punto de abandonar el intento, el aviador se entrega quizás a otro orden de esfuerzo, algo en lo cual su propio deseo está comprometido mucho más allá de la demanda que le es dirigida. Toma el lápiz y el papel y ahora dibuja una caja con agujeros al tiempo que le dirige a su insólito interlocutor las palabras decisivas: aquí dentro está la oveja que tú deseas, si miras a través de los agujeros la encontrarás. Esta vez El Principito estalla de alegría: ¡eso era lo que quería!

Hoy se habla mucho de la empatía. Sin embargo, el uso que se hace de ella resulta por demás controvertido. Por un lado, la falta de empatía es uno de los rasgos más salientes de la época. Que un presidente de la Nación insulte a un niño de doce años discapacitado y que un juez varón lo permita da cuenta del extravío generalizado que hoy padecemos. Por otro lado, las terapias implementadas con inteligencia artificial como el Chat GPT entienden la empatía como el aviador. Quieren comprender sin entender que “lo esencial es invisible a los ojos”. (Hay que mirar por el agujero de la caja, allí donde solo habita la Diferencia que brinda un lugar al deseo). Sin embargo, el sujeto del siglo XXI padece una inhibición generalizada que se nutre de la amable y viciada empatía provista por estos dispositivos. La agradabilidad que no convoca la propia responsabilidad subjetiva termina en la más amarga frustración. De hecho, hoy los supuestos dispositivos terapéuticos que ofrece la inteligencia artificial aplican la comprensión empática, la cual, más temprano que tarde, termina alimentando la agresión contra sí mismo. Hace pocos días, la edición del New York Time en español publicó una nota sobre el suicidio de una joven que se atendía con el Chay GPT. Toda empatía que obture la emergencia de una pregunta sobre la responsabilidad del sujeto en su padecer conduce a lo peor. ¿No resulta llamativo este énfasis por la empatía implementado por la Inteligencia artificial cuando hoy en el mundo asistimos atónitos al espectáculo de un genocidio en tiempo real? ¿Cómo pensar esta tergiversación en términos sociales?

Tras más de una década de gobiernos nacionales y populares en nuestra Latinoamérica, estamos padeciendo una ola ultraderechista que, al menos en nuestro país, no deja de sorprendernos. Sujetos que vociferan su odio hacia las conquistas populares llegaron al poder. ¿Cuál es el malentendido por el cual los derechos reconocidos por gobiernos sensibles a las demandas populares no se traducen luego en una actitud coherente por parte de sus beneficiarios? Sin descartar la concurrencia de algunos otros factores estimo que CFK acertó al señalar un aspecto muy en sintonía con el fallo de la Jueza correntina y con El Principito, a saber: “Donde hay una necesidad hay un derecho, pero también una responsabilidad”. O sea: hacete cargo de tu deseo. Para dar tan solo un ejemplo, el enorme malentendido respecto de los planes sociales transita por la misma cuerda. Esos planes --incrementados masivamente por la administración macrista-- fueron uno de los argumentos más fuertes para denostar al kirchnerismo y permitir el triunfo de la LLA. Vagos mantenidos por el Estado y bla. Nefasta prédica empleada por la derecha para vender las ilusiones del emprendedorismo y así desvirtuar las legítimas ambiciones que un ciudadano puede tener para crecer y mejorar. Traducido en términos de la oveja que demanda El Principito sería: no me regales lo que vos crees que necesito, quiero un lugar para trabajar y así lograr mis propios anhelos. Una breve anécdota relatada por el inolvidable Facundo Cabral --quien supo rescatar aquello de que “lo esencial es invisible a los ojos”--, lo describe de inmejorable manera. Facundo era un niño pobre recién llegado del interior del país que necesitaba ayuda para él y su madre. Durante un aniversario de la ciudad de La Plata, Facundo --como si fuera El Principito-- tuvo la candidez y valentía suficientes como para acercarse al auto del General, pararse en el estribo, asomar su cabecita y preguntar: ¿Hay trabajo? Llena de alegría: Eva Perón exclamó “¡Por fin alguien que pide trabajo!”.

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.