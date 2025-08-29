¿Qué sería de una comunidad sin su biblioteca popular? Gestionadas en su mayoría por mujeres, docentes, bibliotecarias o vecinas, son mucho más que estantes llenos de libros: funcionan como espacios de cuidado, encuentro y activismo. Para muchas personas, son el primer contacto con la lectura o con la posibilidad de escribir.

Desde hace más de un año, estas instituciones están amenazadas por el vaciamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el traspaso de su presupuesto a la Secretaría de Cultura. La semana pasada, el Senado frenó esa medida al rechazar el decreto 345/25, y las más de dos mil bibliotecas del país respiran un poco más tranquilas. La votación, 57 en contra, 13 a favor y una abstención, fue el resultado de meses de movilización conjunta entre bibliotecas, artistas, trabajadorxs de la cultura y organizaciones comunitarias.

La biblioteca en los barrios teje narrativas diversas, es un espacio de contención y de encuentro, reúne a lxs más chixs con lxs adultxs mayores. Foto: Jose Nico.

Villa Soldati: un suelo firme para la comunidad

En el barrio Ramón Carrillo, la Biblioteca Popular “Por camino de libros” crece al ritmo de su comunidad. Inés llegó hace 26 años, cuando estudiaba para maestra, y desde el Centro de Estudiantes participaba en un programa de actividades recreativas en barrios populares. “Venía como voluntaria a jugar con lxs chicxs hasta que un día me ofrecieron trabajar acá. La condición era estudiar Bibliotecología, y acepté para poder quedarme”, recuerda. Una beca de la CONABIP le permitió formarse mientras trabajaba veinte horas semanales.

Claudia se sumó más tarde, invitada por Inés a participar de Meriendas entre libros, una propuesta para que las familias que acompañaban a sus hijxs cruzaran también la puerta de la biblioteca. Narradora de historias, comenzó contando cuentos y terminó coordinando un taller de escritura para mujeres, del que surgió el libro colectivo Contar la vida. El espacio se nutre de la vida barrial: funciona dentro del Centro Educativo Comunitario Ramón Carrillo, junto a un polideportivo, una huerta comunitaria y el taller textil de “Las arañitas”, un grupo de adultas mayores que teje en telares.

La mañana en que visitamos la biblioteca el barrio estaba gris, bajo el reflejo de la lluvia en el cemento. Sin embargo, en las veredas angostas brotan plantas caprichosas que abren paso a canteros con flores y plantas. Para llegar a la sala de libros y juegos hay que atravesar murales, canteros y una puerta de madera. Adentro, niñxs juegan a The mind, alguien estudia, otrxs usan la computadora o dibujan junto a “la seño” Inés. Los estantes, llenos de libros para infancias y de literatura, poesía e historia, conviven con mandalas, atrapasueños y una rama colgante decorada con flores de madera.

El taller que coordina Claudia se llama igual que el libro que editaron colectivamente. Está abierto a mujeres de la comunidad y reúne trayectorias diversas: una estudiante universitaria, otra que cursa el CENS, algunas alfabetizadas de adultas, otras sin contacto previo con la literatura. Como Vivi, migrante de la yunga boliviana, que empezó grabando sus relatos hasta animarse a escribirlos: “Si yo no hubiera salido acá, esto no me salía”, dijo al terminar su primera historia. O Elsa, jujeña, que prefiere narrar en voz alta mientras Claudia transcribe. Entre escrituras y oralidades, la biblioteca se vuelve archivo vivo de la memoria colectiva.



En 2020, durante la pandemia, crearon la muestra itinerante “Warnes, el albergue, no solo quedaron escombros”, sobre la historia previa a la creación del barrio. Con fotos, entrevistas y objetos, reconstruyeron la lucha por servicios básicos y la organización vecinal. Ese mismo año, con la biblioteca cerrada, Inés ideó otra estrategia: meter pequeños libritos de papel en las viandas que las familias retiraban. Así nació una colección a distancia.

Hoy, la biblioteca sobrevive gracias a la Ley Nacional de Bibliotecas Populares y a los subsidios de la CONABIP, en especial para la compra de libros en la Feria del Libro. Pero los recortes y trabas administrativas pusieron en jaque a muchas bibliotecas del país. “Escuchamos casos de biblios que no pueden pagar alquiler o servicios. La degradación de la CONABIP dificulta trámites y reclamos. Sabemos que el panorama es incierto”, advierte Inés. Claudia asegura que las personas se acercan a buscar libros, pero también a pedir una carpeta, a jugar, a charlar, a sostener un taller ,“las meriendas reúnen a más de veinte personas alrededor de la literatura y el mate. Incluso un grupo de mujeres del CESAC se encuentra acá, es un lugar que sostiene”. Inés agrega: “Queremos que la biblioteca sea un suelo firme. Un espacio bello, de juego, lectura y encuentro, sin importar lo que pase afuera”.

A nivel nacional, la Biblioteca forma parte de la Red de Bibliotecas Populares en Lucha, creada para visibilizar el impacto de la Ley Bases y defender estos espacios junto a la comunidad y referentes culturales. En articulación con la Red Internacional por las Bibliotecas Populares, realizaron actividades contra la disolución de la CONABIP que intentaba imponer el decreto 345/2025, publicado en mayo y finalmente rechazado en el Congreso.

Consultado por Las12, Manuel Cullen, trabajador de la CONABIP y delegado de ATE en la Secretaría de Cultura, señaló que la decisión “genera expectativas de que el Poder Ejecutivo revierta las modificaciones que centralizaban decisiones y quitaban autonomía a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, así como a otros organismos culturales”. Con la caída del decreto, la CONABIP debería volver a funcionar con sus vocales y delegados provinciales, recuperando el carácter federal previsto por la Ley 23.351. Según Cullen, la movilización de bibliotecas populares en todo el país fue clave para concientizar a legisladores y lograr el rechazo: “abre la posibilidad de recuperar el carácter federal de la CONABIP, que es un organismo pequeño pero vital para sostener la cultura, la memoria y la educación, y enfrentar futuros intentos de recorte”, aunque advierte sobre una posible judicialización por parte del Gobierno, más allá de que la decisión de ambas cámaras ya fue publicada en el Boletín Oficial.

Inés y Claudia, trabajadoras y coordinadoras de la Biblioteca Popular “Por camino de libros” en el barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Jose Nico.

Un mapeo de resistencias comunitarias



Las bibliotecas populares laten en todos lados. Tienen distintas formas, colores e historias, pero comparten una misma raíz: la autogestión, la confianza de la comunidad y la certeza de que el encuentro es imprescindible para transformar la vida cotidiana y defender los territorios. Son espacios de lectura, sí, pero también de organización, de formación y de alfabetización, que cumplen un rol social y político vital. Pertenecen a cada barrio y por eso es urgente defenderlas.

En el asentamiento 9 de Julio, uno de los barrios más vulnerables de San Salvador de Jujuy, la Biblioteca Popular Campo Verde nació el 8 de mayo de 2002 como un refugio cultural y educativo. Desde entonces, se volvió un sostén comunitario donde la lectura convive con la urgencia de la olla. “Trabajamos en un espacio de máxima vulnerabilidad social, por eso el acompañamiento escolar y la demanda alimentaria fueron prioritarios”, recuerda su presidenta, Mara Liz Martínez. Lo que empezó como una merienda reforzada pronto se convirtió en cenas, y hoy combina ambas para garantizar que nadie quede afuera.

Con el tiempo, las demandas crecieron: apoyo escolar en todos los niveles, programas de terminalidad para adultxs mayores, ferias campesinas, talleres de folklore, hip hop y teatro. Hasta un club de vóley en el barrio nació de la biblioteca. “Un día, en el comedor, una señora levantó la mano y dijo: ‘a mí me gustaría escribir mi nombre’. Así empezamos con la terminalidad primaria, porque había muchísimos adultos que nunca habían podido ir a la escuela”, cuenta Mara.

El ingreso a la CONABIP en 2005 marcó un antes y un después: llegaron libros, capacitaciones, encuentros federales y el Bibliomóvil, que llevó teatro, títeres y música a comedores, cárceles, geriátricos y ferias populares. “Hubiera sido imposible tener la biblioteca que hoy tenemos sin esa ayuda. En Jujuy no se protege a las bibliotecas populares, así que cuando empezaron a llegar recursos fue una fiesta. Nos emocionamos incrédulas al vernos en la Feria del Libro de la Rural”, recuerda. Hoy, sin otros subsidios culturales, Campo Verde se sostiene con fragilidad. “Es muy difícil en estos contextos de tanta vulnerabilidad sostenernos sin esa CONABIP tan inclusiva y federal. Entre 2005 y 2015 fueron años espléndidos; ahora sentimos que nos están sentenciando a desaparecer”, advierte.

“Me gusta presentarme como una vecina que decidió participar de la biblioteca. La abrimos y la sostenemos entre vecinas y vecinos”, cuenta Estela, que creció en el Club S.A.B.E.R., corazón de Parque Chas en la Ciudad de Buenos Aires. En 2019, al ver la biblioteca El Resplandor, cerrada, se propuso reabrirla. “No soy bibliotecaria ni vengo del mundo de las bibliotecas populares: soy voluntaria, me gusta leer y quiero que el espacio esté abierto. Antes participé en la cooperadora del colegio de mi hija y en distintas actividades comunitarias. Soy madre lesbiana”, aclara. Este fue su primer acercamiento a una biblio.

Ese año integraba MuchaChas, un grupo que organizaba encuentros feministas. Para una actividad pidieron usar la biblioteca y la presidenta del Club aceptó. La pandemia frenó todo, pero al enterarse de que el espacio estaba sin cuidado, Estela se ofreció: entró a la comisión directiva, limpió, ordenó donaciones, reactivó papeles ante la CONABIP y convocó a vecinas. En 2021, lograron los primeros subsidios para comprar libros y reabrir.

Hasta 2024 recibían dos apoyos clave: uno para gastos corrientes e infraestructura y otro para libros en la Feria del Libro con 50% de descuento. “El club nos cubre ciertos gastos y eso permite que las actividades sean gratuitas: cine, talleres, música. La cuota de socix es de $2.000 con retiro ilimitado de libros. Mi apuesta es que la gente entre sin excusas y, con el tiempo, se lleve libros”, dice.

El Resplandor convoca infancias en talleres de juego, adolescentes que hacen fanzines, jubiladxs en funciones de cine, mujeres del club que encuentran un rato propio. Para Estela, las bibliotecas populares son “lugares inclusivos, de libertad absoluta, donde se generan vínculos: alguien viene al cine, conoce a otra vecina y surge un proyecto. Va mucho más allá de los libros”. En la entrada, una bandera dice “cuidar el ánimo”: “Acá alguien llega con un problema, charla, comparte un mate, recibe un libro. Es como recibir a la gente en mi casa. Y todo existe gracias al compromiso voluntario del barrio”, afirma.

En Villa La Angostura, Neuquén, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer lleva más de tres décadas de historia. Fundada en 1991, tomó en 2000 el nombre del escritor y periodista que inspira su identidad. “Su primera sede fue una casita de madera del Estado; cuando se incendió, pasamos a una sede propia en la plaza céntrica”, recuerda Emilia Edelstein, su presidenta. Hoy cuenta con un edificio de dos plantas, salas colmadas de libros —34 mil ejemplares—, una sala audiovisual que lleva el nombre de Teresa Andruetto y un espacio infantil decorado por Istvansch. Allí conviven talleres gratuitos y arancelados, cineclub, presentaciones, música, teatro, cuentacuentos y hasta almuerzos improvisados de estudiantes que hacen tareas entre estanterías. “La biblioteca es un punto de encuentro para vecinxs de todas las edades, un lugar donde se cruzan cultura, educación y vida cotidiana”, resume Emilia.

La institución se sostiene con aportes de socixs, rifas, donaciones, apoyo municipal y de la CONABIP. Incluso articula con escuelas, universidades y programas nacionales. Como muchas otras, integra la red Bibliotecas Populares en Lucha. “El voto de derogación del decreto fue una alegría compartida, pero no nos quedamos tranquilas —advierte Emilia—. Sabemos que el Ejecutivo va a seguir atacando la cultura, así que tenemos que estar preparadas para dar nuevas batallas”.

En Posadas, Misiones, la Biblioteca Popular 2 de Abril comenzó en 2006 con unos pocos libros y hoy impulsó una red de 30 bibliotecas en la ciudad. Su sede central, levantada sobre un escenario abandonado, se define como “una biblioteca diferente”: préstamos gratuitos y delivery de libros, acelerados de primaria y secundaria, talleres de oficio y convenios de capacitación. “El objetivo siempre fue el mismo: que la biblioteca sea de la comunidad, apropiada por sus vecinos”, dice su fundador, Norberto Rivas. El sostén llega de la CONABIP, pero también de la venta de pastelitos, rifas y actividades barriales.

En Alpasinche, un pequeño poblado riojano al pie del Famatina, la Biblioteca Popular Pastor de la Colina Villafañe guarda una historia de cierres y renacimientos. Allí, menos de mil habitantes resisten con un espacio que custodia libros y memoria. “Vivimos en un paraíso —dice Angélica Romero, docente y actual secretaria de la comisión—, y justamente en un lugar así, una biblioteca se vuelve imprescindible”. Tras el impulso de Margarita Navarro, vecina fallecida cuyo legado continuó su hija, la pandemia volvió a encender la chispa: docentes del pueblo reabrieron el espacio con un perfil más comunitario.

Hoy, la biblioteca ofrece talleres, alfabetización, cine y celebraciones colectivas como el Día de la Niñez. Su acervo combina autores universales con un valioso corpus de escritores riojanos. “La biblioteca deja identidad. Difunde nuestra cultura, nuestra literatura, nuestros autores. Para nuestros pueblos alejados, abrir la biblioteca es como encender una luz”, afirma Angélica. Y agrega: “Nosotras, las del interior, siempre somos grandes esperanzadas. Hacemos este trabajo por vocación, por amor a los libros y a la comunidad. Queremos dejar huella para las generaciones futuras”.

De norte a sur, estas bibliotecas muestran lo mismo: que la cultura, en manos del pueblo, se convierte en resistencia. Que leer juntas, organizarse, compartir un mate o levantar la voz en defensa de su existencia, es también un modo de cuidar la vida y la comunidad. Y que en cada territorio donde una biblioteca popular abre sus puertas, lo que se abre en verdad es un horizonte de futuro compartido.