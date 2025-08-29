Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
Tasas del 80 por ciento para calmar al dólar
El Banco Central refuerza el apretón monetario. La entidad opera en las “ruedas simultáneas” de BYMA para intervenir en las tasas de interés. Esta estrategia busca no utilizar operaciones REPO, que son más transparentes, y permite camuflar mejor los montos, dificultando la visibilidad del volumen de pesos absorbido. Esto contradice la idea inicial de que el costo del dinero era un precio endógeno, ya que en los hechos es definido por la autoridad monetaria.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1305 para la compra y $1345 para la venta.
El dólar blue está a $1330 para la compra y a $1350 para la venta.