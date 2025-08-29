En medio del escándalo por la presuntas coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, parte de la discusión se volcó hacia la validez, o no, de la prueba que inició la investigación: las grabaciones del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, reconociendo el crimen y advirtiéndole al propio presidente lo que estaba pasando.



Desde los círculos oficialistas sostienen que los audios no pueden ser tenidos en cuenta por la Justicia, ya que su origen no se desprende de una órden judicial, sino de escuchas y filtraciones todavía inciertas.

Bajo esta perspectiva, sólo se debería contemplar su validez si el propio Spagnuolo validara en declaración judicial lo que dice en aquellos audios, por más de que tras diversas pruebas se determinó que los audios corresponden al exfuncionario y que no está editado ni generado con inteligencia artificial.

En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo afirmó: “Me están desfalcando la agencia” y sostuvo que el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba”. También dijo que le advirtió al presidente sobre los presuntos hechos de corrupción a los que refiere.



Además, reveló cómo operaba el presunto sistema de retornos del 8 por ciento en la compra de medicamentos por parte de ANDIS y mencionó a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, al tiempo que señala a la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.



Que Spagnuolo de el visto bueno de los audios no está fuera de discusión, sobre todo si se tiene en cuenta que el extitular de ANDIS rechazó la oferta de abogados de la gestión Milei, se presentó con su propio defensor y hay expectativa sobre la posibilidad de que declare como arrepentido, bajo la figura de "imputado colaborador".

Esta posibilidad desató una gran preocupación en el Gobierno de Milei, que teme lo que pueda revelar el exfuncionario en sede judicial.

Cabe recordar que para que un juez admita a un imputado como arrepentido, la información que aporte debe ser crucial: la ley establece que los datos deben ser de relevancia para la investigación y, especialmente, reales. Si llegara a mentir, podría afrontar una denuncia por falso testimonio. Pero además, Spagnuolo debería proporcionar información sobre personas que tengan mayor jerarquía que él.





El abogado Gregorio Dalbón, que impulsó la denuncia en manos del juez federal Sebastián Casanello y delegada en el fiscal Franco Picardi, aseguró que la posición del Gobierno no se respalda con la jurisprudencia y que, efectivamente, los audios pueden y deben ser tenidos en cuenta.

“Si usted tiene una situación, por ejemplo, del robo de un banco donde se matan a cuatro personas, y en un audio se escucha que una de las personas que robó y mató es grabado y con eso se inicia la causa, eso que se grabó, ¿qué discusión puede tener si puede encontar al que robó y mató?”, afirmó a la 750.

Y añadió: “No van a poner el detalle en una cuestión simple cuando hay otras pruebas. Y la jurisprudencia está clara. Nos da a nosotros la absoluta tranquilidad y confianza de que los audios son lo de menos”.

En esta misma línea, dijo, ahora la justicia “tiene directamente los teléfonos” de los implicados. Y aseguró que, más allá de esto, la jurisprudencia que hay en las causas los respaldan.

“La Corte Suprema en el caso Benítez Aníbal, de 1980, sostuvo que aún si la prueba es cuestionada, si existe un principio de verosimilitud, debe investigarse. Que la nulidad siempre se da en formas restrictivas. No se puede anular la causa cuando es de Estado”, dijo.

Y añadió: “En el caso Telles Ramón se admitió como prueba suficiente para abrir una investigación y la Corte aclaró que no impide su uso siempre que no sea una confesión arrancada”.

“También hay una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde lo admitieron porque la condena se basó no sólo en los audios, sino en una serie de hechos”, añadió sobre lo que pasa en el plano internacional.

Tras lo que Dalbón añadió: “Estas son pequeñas situaciones que ya tengo estudiadas por si en algún momento tienen la intención. Y en doctrina hay un montón de situaciones. Yo creo que la discusión de los audios no son válidas y es esteril. Porque la Corte y los tribunales internacionales ya decidieron”.