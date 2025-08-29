Los porteños y los bonaerenses disfrutaron a lo largo de toda la semana un clima de sol espectacular con temperaturas agradables que superaban los 20 grados. Sin embargo, esta primavera adelantada podría verse interrumpida durante el fin de semana por un temporal, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con su pronóstico, el sábado y el domingo se harían presentes lluvias intensas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaernese, aunque informó que habrá bajas probabilidades de tormenta eléctrica.



Para el sábado, por la mañana, se anticipa una mínima de 14 grados y cielo nublado, virando hacia los 19 por la tarde y altas probabilidades de tormentas aisladas. El domingo continuarán las lluvias durante todo el día. Las marcas de la temperatura se mantendrán igual. Las precipitaciones se mantendrían hasta el lunes por el mediodía. Luego, el cielo se mantendría cubierto toda la jornada. La temperatura bajaría unos grados, entre 14 y 16 grados.

Por ahora, el organismo nacional no emitió ningún alerta meteorológico en el territorio porteño, advirtiendo por posibles riesgos. Pero sí lo hizo para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, centro y norte de Santa Fe, y centro y sureste de Córdoba, para el sábado. Allí rige una alerta amarilla y se espera que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", y apunta que el temporal podría implicar "abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional".

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", concluye la fuente oficial.

De este modo, las lluvias coincidirían con la fecha prevista para la tormenta de Santa Rosa. Cabe recordar que el 30 de agosto de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires cayeron más de 100 milímetros en 24 horas, 30% más que la media prevista para todo ese mes. Según el meteorólogo del SMN, Christian Garavaglia, ese habría sido el evento de Santa Rosa más lluvioso registrado en la historia de más de 100 años en CABA.

Qué es Santa Rosa y por qué "se la espera" cada agosto

El nombre de la tormenta deviene de la celebración eclesiástica del 30 de agosto a Santa Rosa de Lima que se conmemora en Perú. Los creyentes de este mito popular, que se difundió por la región sudamericana de boca en boca, dicen que el fenómeno puede suscitarse algunos días antes o después de esa fecha.



Sin embargo, la comunicadora meteorológica del SMN, Cindy Fernández, aseguró a Página|12 que "no hay ningún sustento científico" que certifique que ese día, o alrededor de esa fecha, ocurra una tormenta. "Es un mito popular", enfatizó.

Con información recabada desde 1906 a 2021 por el Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), el SMN demostró en 2023 que, "en 116 años de registro sólo se produjeron tormentas "en 65 oportunidades entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre (5 días antes y después de Santa Rosa)", y explicaron que "no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas y/o abundantes".

En tanto, la meteoróloga detalló que "estadísticamente no suele haber tormentas en la temporada de invierno" debido a que "es la época más seca" del año. Por el contrario, durante la primavera las condiciones cambian y las tormentas dejan de ser consideradas "anómalas".