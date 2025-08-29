La gran fiesta del libro es una “vieja conocida” de la que se supone sabemos algunas cuestiones (prejuicios o no mediante): que se venden muchos libros, pero van lectores “menos intensos”, que no suelen frecuentar las librerías el resto del año. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, de ella se trata, tiene un público fiel, un 80%, pero donde se presenta “más floja de papeles”, paradójicamente, es en la que sería su principal razón de ser: sólo el 50% la visita para comprar libros. Estos son dos de los datos más significativos que arrojó un estudio cuantitativo que la Fundación El Libro le encargó a la Universidad Católica Argentina (UCA), que se realizó por primera vez este año.

La 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que fue inaugurada por Juan Sasturain entre abucheos al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli y la reivindicación de Osvaldo Bayer, cuyo monumento destruyó el gobierno de Javier Milei, concluyó el lunes 12 de mayo con más de un millón de visitantes que pasaron por el predio de La Rural, un 10 por ciento arriba con respecto a 2024, y con un aumento de las ventas que osciló entre un 20 y un 35 por ciento, comparado con el año pasado que, para una amplia mayoría de los expositores, fue “desastroso”. La proyección estimada de ejemplares vendidos fue de 1.405.493 y la facturación estimada alcanzó los 21.353.000.000 millones.

En la presentación de los resultados en el microcine del edificio San José de la UCA, en Puerto Madero, participaron la profesora Paula Marzulli, responsable del proyecto; por la Fundación El Libro, el presidente Christian Rainone, y el director general, Ezequiel Martínez. El relevamiento se propuso indagar en los patrones de comportamiento de los asistentes a la Feria, sus hábitos y costumbres, como también la experiencia de los expositores y participantes de la industria del libro. El 43,9 % de los asistentes tiene terciario o universitario completo, mientras que el 27.4 no completó sus estudios; el 53.8% vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 39.1% en partidos del Gran Buenos Aires. La mayoría de los entrevistados permaneció en el predio de La Rural entre dos y cuatro horas. Casi la mitad de los asistentes a la Feria (47.4%) lo hizo acompañados de su pareja y familia; el 23.5% concurrió con amigos y colegas.

El detalle más sorprendente es que sólo el 50 % compra libros en la Feria y las que más compran son las mujeres (55%); la otra mitad va para pasear por el predio de La Rural, por la programación cultural, por las presentaciones de libros, por las firmas de autores y por las actividades recreativas, entre otras razones. Del universo de compradores, el estudio estableció distintas categorías: los compradores de libros “light” (que compran 1 o 2 libros) representan el 61.5%, los compradores “medium” (entre 3 y 5 libros) son el 27,9% y los compradores “heavy” (más de 6 libros) encarnan el 10.6%. Las temáticas más compradas son la ficción; infantiles, juveniles y didácticos; biografías, literaturas y estudios literarios.

En las formas de pago aparece un detalle a analizar. A contrapelo de lo que suele suceder en la economía doméstica, donde las familias pagan con tarjetas de crédito y se endeudan para comprar comida en los supermercados porque no llegan a fin de mes, los que compraron libros en la Feria prefirieron pagar con débito (35.6%), con billeteras virtuales (22%) y con efectivo (21 %); los que optaron por abonar con tarjeta de crédito fueron el 21.5%

La Feria del Libro forma parte de la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires; el 68.9% sabe de su existencia. La encuesta de la UCA trazó tres perfiles de público lector que visita la Feria: el lector profundo y conocedor, que vincula la lectura al aprendizaje, la exploración y el desarrollo personal; el lector pragmático, que encuentra en la lectura una perspectiva instrumental y utilitaria (por necesidad de información, trabajo o estudio), y el lector social, que no consume textos para el disfrute individual sino que participa activamente en espacios colectivos de lectura, como clubes o debates, y se interesa por seguir tendencias y recomendaciones sociales.

“Lo que más me llamó la atención no es tanto algún dato en particular, sino el caudal de información de supuestos que dábamos por sentados y que esta encuesta nos reveló que no era tan así -plantea Martínez, director general de la Fundación El Libro-. Por ejemplo, uno podía pensar que la compra de libros estaba más distribuida en determinada franja etaria y más parejo entre hombres y mujeres; pero la encuesta nos reveló que las mujeres compran un poco más que los hombres porque también compran para sus hijos”. Martínez destaca que el estudio de la UCA confirma algo que intuían desde la organización: hay un público fiel a la Feria del Libro, un 80 %, que asiste edición tras edición.

Martínez reconoce que hay mucho por hacer para incrementar el porcentaje de visitantes que compran libros. “El objetivo de la Fundación El Libro es trabajar para incentivar la lectura y la promoción del libro. Siempre vamos a apuntar a que la gente compre más libros, lea más; ese es nuestro objetivo, sobre todo en las nuevas generaciones, sea en el formato que sea. Obviamente que apostamos por el libro físico; es lo que nos gusta ver: que la gente se vaya con varios libros bajo el brazo”, subraya el director general de la Fundación El Libro. “Quizá ese cincuenta por ciento que visita la feria y no compra libros viene a enterarse de las novedades bibliográficas, y compre después en las librerías -conjetura Martínez-. No olvidemos que nosotros damos un cheque libro a los que pagan la entrada y ese cheque sirve para que después en las librerías de barrio o de cualquier parte del país compren un ejemplar. La idea es que la feria también sea una vidriera de la bibliodiversidad en cuanto a la oferta editorial; mucha gente viene a ver qué nuevos títulos hay, porque es un lugar donde está la oferta editorial que tiene el país y que en un local de una librería, por una cuestión de espacio físico, no puede estar todo. Entonces quizá hay mucha gente que visita la feria y se va con una lista y luego pasa por su librería amiga, por su librería de barrio, y compra ese libro que vio en la feria. No está mal que eso suceda”.