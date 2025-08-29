En septiembre aumentan la nafta y el gasoil, luego de que el Gobierno nacional dispusiera descongelar la suba por inflación en el impuesto a los combustibles. Los incrementos, que se suman a los ya previstos para ese mismo mes en tarifas y servicios, serán mayores a los ocurridos hasta ahora. Otro golpe importante para los bolsillos comprimidos de la población y la actividad productiva que entró, según los especialistas, en “estado de recesión”. Para agosto, las consultoras ya proyectan alzas de hasta el 3 por ciento en el precio de los alimentos, que con esta decisión de mover el valor de los combustibles se prevé tengan nuevas subas en el mes que comienza.

Desde el primer día de septiembre rige la suba de combustibles y, según el decreto 617/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial (que deroga el 466 de mayo de 2024), obedece a recuperar ajustes pendientes.

El Ejecutivo justificó la medida por la necesidad de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas. Para la gestión de la Libertad Avanza la culpa de habilitar una suba de combustibles con impacto es toda la cadena, es de los otros: quienes intentan que mejoren los haberes jubilatorios, y defienden también la salud y la educación pública, para acceso de las mayorías.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente desde 2018, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Sin embargo, durante los últimos períodos sucesivamente fue postergada, debido a la incidencia del precio de la nafta y gasoil en todos los precios de la economía. Más para una administración que se golpea el pecho por mantener a raya la inflación.

Otro dato que alarma en la previa a estos nuevos ajustes es la trepada del precio de los alimentos en agosto. De acuerdo con un informe de la consultora LCG -que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados- la inflación en alimentos llegó al 3 por ciento, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según un estudio privado.

El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado “punta a punta”. Los que más escalaron fueron frutas (6 por ciento), bebidas e infusiones (4,6 por ciento), verduras (3 por ciento), panificados (2,5 por ciento) y carnes 2,5 por ciento.

De esta forma, se verifica que hubo un traslado parcial a precios de la suba del dólar, que se ubicó en 1370 pesos.

Cuánto y cuándo aumentan los combustibles

Las subas correspondientes a 2024 y del primer y segundo trimestre calendario del año 2025 que habían sido diferidos, serán aplicados en dos fases:

*1º fase (del 1 al 30 de septiembre de 2025):

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en 10,523 pesos por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en 0,645.

Gasoil: el impuesto sobre los combustibles líquidos se irá a 8,577 pesos, con un monto diferencial de 4,644 para ciertas áreas. En tanto, el impuesto al dióxido de carbono en subirá 0,978 pesos.

*2º Fase (A partir del 1° de octubre de 2025):

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos, que resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.