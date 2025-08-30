Newell's no sale a ganar los partidos. Piensa en el arco de enfrente solo si está perdiendo. Incluso cuando juega de local. Y así Barracas Central necesitó ayer de muy pocos atributos para revertir la desventaja por gol de Carlos González y construir una victoria que nunca estuvo en riesgo para la visita. Porque el rojinegro volvió a mostrarse lleno de impotencia, huérfano de todo talento colectivo y con su técnico incapaz de revertir una crisis que se pofundiza día a día en el parque Independencia.

Si bien Cristian Fabbiani incluyó a Darío Benedetto en ataque para jugar junto a Carlos González, Newell’s mantuvo su línea de cinco en el fondo. Esta decisión que el técnico sostiene con el paso de los partidos expone al equipo a jugar mucho tiempo en su campo, en posición defensiva y sin importar las carerísticas del rival. El equipo se refugió atrás y obligó a Barracas Central a avanzar en el campo sin encontrar mayores dificultades, al menos hasta los últimos 30 metros. Por eso el encuentro comenzó con la visita jugando muy cerca de Espínola.

Es que el partido que quiso jugar Newell’s fue de contragolpe y si bien no logró nunca armar una jugada que tome por sorpresa a Barracas, Maroni encontró espacios para intentar algunas corridas, aunque todas mal resueltas. El que sorprendió a Barracas fue González, con un buen salto en el área chica para superar a Ledesma con cabezazo cruzado. La lepra se puso en ventaja en una jugada donde Montero recuperó la pelota en la salida del fondo visitante, cedió a Banega y el diez lanzó un centro preciso para el salto del paraguayo.

La ventaja no lo llevó a la reflexión a Newell’s. El partido se mantuvo en disputa en campo rojinegro y siempre cerca del área local. Y fue suficiente un golpe de azar para que Barracas llegue al empate. Fue con un remate de Bruera que se desvió en Noguera y descolocó a Espínola. Con muy poco la visita llegó al gol. Pero es a lo que se expone Newell’s cuando cede todo el protagismo del partido, no pone en valor el juego ofensivo y menos aún el control de la pelota.

Otra jugada con azar afectó a Newell’s a los pocos minutos del segundo tiempo. Sosa tocó la pelota con la mano en forma involuntaria pero el árbitro cobró penal. Otro castigo para los leprosos por ceder el protagonismo. Cualquier error tiene consecuencias graves en el área y los leprosos se equivocan mucho con la pelota. Iván Tapia, con derechazo cruzado, puso en ventaja a la visita.

Fabbiani no encuentra el rumbo.

Recién con el marcador adverso Fabbiani se prepocupó por proponer un juego más ofensivo y sumó a Orozco en ataque para acompañar a González y García. Benedetto se quedó en el vestuario en el entretiempo. Lo que hizo el entrenador fue por obligación, no por convicción. Y todo se notó forzado e improvisado en la lepra. Porque si no es por un pase de Banega el equipo carece de argumentos para generar peligro. El partido se fue sin una sola ocasión de gol de Newell's para igualar y entre los insultos de sus hinchas y el desconcierto de Fabbiani.

1 Newell's

Espínola

Montero

Noguera

Sosa

Cuesta

Tabares

Banega

Fernández

Maroni

Benedetto

González

DT: Cristian Fabbiani

2 Barracas Central

Ledesma

Barrios

Jappert

Demartini

Rak

Miloc

Insúa

Iván Tapia

Ruiz

Bruera

Morales

DT: Rubén Darío Insúa

Goles: PT: 19m González (N) y 46m Bruera (BC). ST: 10m Iván Tapia (BC) de penal

Cambios: ST: Desde el inicio García por Benedetto (N) e Ignacio Tapia por Morales (BC), 14m Regiardo por Sosa (N), 15m Orozco por Fernández y 19m Acuña por Maroni (N), 25m Rosané por Iván Tapia (BC), 33m Porra por Ruiz (BC),

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Coloso del Parque