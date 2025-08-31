Cines
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Showcase. Sub: 19.05 h
ATRAPADO ROBANDO
Con Austin Butler, Zoë Kravitz. Dir: Darren Aronofsky. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 19.50, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.30, 22.00 h; 2D Cas: 15.00*, 17.30, 20.10, 22.40** h (*solo sáb y dom) (**vie y mar, subtitulado)
Hoyts. Cas: 17.00*, 17.35**, 20.20 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
Las Tipas. 4D Cas: 19.10 h; 4D Sub: 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. Cas: 19.35, 22.10 h; Sub: 14.10, 16.30 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Showcase. Cas: 12.10*, 16.55 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cinépolis. Sub: 22.00 h
Hoyts: Sub: 17.30 h
EL BELLO VERANO
Con Yile Yara Vianello, Deva Cassel. Dir: Laura Luchetti. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
ÉRASE UNA VEZ EN ANATOLIA (2011)
Guión y Dir: Nuri Bilge Ceylan
Cineclú (Corrientes 450). Mié, 20.30 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50; Sub: 21.50 h
HAZ QUE REGRESE
Con Sally Hawkins, Billy Barret. Dir: MIchael Philippou, Danny Philippou. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 20.20, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Las Tipas. 4D Sub: 22.20 h
Showcase. Cas: 21.55 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.10, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.00, 16.30, 17.00, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 12.30*, 14.15**, 14.45**, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo sáb) (**solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.00, 16.00, 17.20, 18.30, 19.40, 20.10, 21.00, 22.00, 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.20, 19.45, 20.30, 22.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Las Tipas. 2D.4D Cas: 14.00 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Hoyts. Cas: 20.10*, 23.00 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 4D Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.40, 19.25, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h
LA VIAJERA
Con Isabelle Huppert, Lee Hye-Young. Dir: Hong Sang-Soo. ATP
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
LA VIDA DE CHUCK
Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.20 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.50 h; 2D.4D Cas: 14.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.15*, 16.50 h; 2D Cas: 22.20 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30; 2D+4D Cas: 19.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.30, 16.30, 19.00 h
Showcase. Cas: 14.05, 16.35, 19.10, 21.45 h
LOS ROSES
Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch. Dir: Jay Roach. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00 h
Cinépolis. Cas: 17.00, 19.30* h (*vie y mar, subtitulada)
Hoyts. Cas: 20.05, 22.30 h; Sáb y dom: 19.30, 22.00 h
Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.45 h
Showcase. Sub: 14.35, 17.05, 19.30, 22.05 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Hoyts. Cas: 15.10 h; Sáb: 12.00, 14.30 h; dom: 14.30 h
Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30, 18.30 h
Showcase. Cas: 12.30*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 17.45 h
Hoyts. Cas: 15.10 h. Sáb y dom: 14.50 h
Las Tipas. Cas: 15.50, 18.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.00, 16.00 h (*solo sáb y dom)
NADIE 2
Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Dir: Timo Tjahjanto. SAM 16 años
Showcase. Cas: 14.45 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Hoyts. Cas: 15.15, 17.40, 20.10 h
Las Tipas. Cas: 15.20, 17.40, 20.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.30 h (*solo sáb y dom)
REINA MARGOT
Con Isabelle Adjani, Margarita de Valois. Dir: Patrice Chereau. SAM 16 años
Cine Lumière. Hoy, 19.00 h
ROSARIO: HERENCIA MALDITA
Con Emeraude Tiubia, David Dastmalchian. Dir: Felipe Vargas. SAM 16 años
Cinépolis. Cas 20.00, 22.15* h (*vie y mar, subtitulada)
Hoyts. Cas: 22.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 22.10 h
Showcase. Cas: 18.05, 20.10, 22.25 h
THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO
Con Chen Hao, Xingliner. Dir: Bufisan. ATP c/Reserva
Cinépolis. Cas: 17.30 h
Showcase. Cas: 14.25, 16.50 h
Música
ASTENGO
Mitre 754
Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Beatles a la carta. Hoy, a las 21 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Jesse & Joy. Jue 4 de septiembre, a las 20 h
La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).
BROADWAY
San Lorenzo 1223
New Beats. Hoy, a las 21 h
Marcela Morelo. Sáb 13 de septiembre, a las 21.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras. Canta Gise Stival. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h
DISTRITO 7
Av Ovidio Lagos 790
Femi. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Jorge Rojas. Vie 5 de sept, a las 21 h
Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h
Giménez López-Di Renzo-Ruggieri. Presentan disco de jazz. Mié 10 de sept, 20
Il Divo. Sáb 13 de sept, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Back to Soul. Homenaje a Amy Winehouse. La cantante rosarina, Celeste Aragón junto a 7 músicos en escena. Sáb 13 de sept, a las 21 h
Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.
Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)
Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)
METROPOLITANO
Junín 501
Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h
MÍSTICA.QTP
Riccheri 340
El cumbión del río. La banda santafesina presenta un recital inmersivo donde propone vivir su proyecto musical de cerca. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Come From Away. Historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Vie 5 de sept, a las 20.30 h
Teatro Negro de Praga. Un mundo de sobras y luces. Sáb 4 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
El hombre inesperado. Un viaje. Un encuentro impensado. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Autora: Yasmina Reza. Vie 5 de sept, a las 21 h.
La Jenny. Presenta ¿Dónde está Juan Carlos?. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h; dom 7, a las 19.30 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Prenupcial en primera persona. Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h
EMPLEADOS DE COMERCIO
Corrientes 450
Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Vie 5 de sept, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
La vis cómica. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Ayres virreinal embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Dramaturgia y dir: Mauricio Kartun. Jue 11 de sept, a las 20 h
Sex, la obra. Una obra de texto sobre el universo del goce. Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera. Dir: José María Muscari. Dom 14, a las 20.30 h
LA ESCALERA
9 de Julio 324
He nacido para verte sonreír. Una unión vital. El deseo de reír. La última espera. La memoria que golpea y vuelve, que insiste. Dir: Jesica Blanco. Vie 5 y 12 de sept, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. Hoy, a las 20 h
Una visita inesperada. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h