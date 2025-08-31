Cines

AMORES MATERIALISTAS

Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años

Showcase. Sub: 19.05 h

ATRAPADO ROBANDO

Con Austin Butler, Zoë Kravitz. Dir: Darren Aronofsky. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.50, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.30, 22.00 h; 2D Cas: 15.00*, 17.30, 20.10, 22.40** h (*solo sáb y dom) (**vie y mar, subtitulado)

Hoyts. Cas: 17.00*, 17.35**, 20.20 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Las Tipas. 4D Cas: 19.10 h; 4D Sub: 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. Cas: 19.35, 22.10 h; Sub: 14.10, 16.30 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Showcase. Cas: 12.10*, 16.55 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 22.00 h

Hoyts: Sub: 17.30 h

EL BELLO VERANO

Con Yile Yara Vianello, Deva Cassel. Dir: Laura Luchetti. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

ÉRASE UNA VEZ EN ANATOLIA (2011)

Guión y Dir: Nuri Bilge Ceylan

Cineclú (Corrientes 450). Mié, 20.30 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50; Sub: 21.50 h

HAZ QUE REGRESE

Con Sally Hawkins, Billy Barret. Dir: MIchael Philippou, Danny Philippou. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 20.20, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Las Tipas. 4D Sub: 22.20 h

Showcase. Cas: 21.55 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.10, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.00, 16.30, 17.00, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 12.30*, 14.15**, 14.45**, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo sáb) (**solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.00, 16.00, 17.20, 18.30, 19.40, 20.10, 21.00, 22.00, 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.20, 19.45, 20.30, 22.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Las Tipas. 2D.4D Cas: 14.00 h

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 20.10*, 23.00 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 4D Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 14.00, 16.40, 19.25, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h

LA VIAJERA

Con Isabelle Huppert, Lee Hye-Young. Dir: Hong Sang-Soo. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

LA VIDA DE CHUCK

Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.20 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.50 h; 2D.4D Cas: 14.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.15*, 16.50 h; 2D Cas: 22.20 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30; 2D+4D Cas: 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.30, 16.30, 19.00 h

Showcase. Cas: 14.05, 16.35, 19.10, 21.45 h

LOS ROSES

Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch. Dir: Jay Roach. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00 h

Cinépolis. Cas: 17.00, 19.30* h (*vie y mar, subtitulada)

Hoyts. Cas: 20.05, 22.30 h; Sáb y dom: 19.30, 22.00 h

Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 20.45 h

Showcase. Sub: 14.35, 17.05, 19.30, 22.05 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Hoyts. Cas: 15.10 h; Sáb: 12.00, 14.30 h; dom: 14.30 h

Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30, 18.30 h

Showcase. Cas: 12.30*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 17.45 h

Hoyts. Cas: 15.10 h. Sáb y dom: 14.50 h

Las Tipas. Cas: 15.50, 18.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.00, 16.00 h (*solo sáb y dom)

NADIE 2

Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Dir: Timo Tjahjanto. SAM 16 años

Showcase. Cas: 14.45 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Hoyts. Cas: 15.15, 17.40, 20.10 h

Las Tipas. Cas: 15.20, 17.40, 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.30 h (*solo sáb y dom)

REINA MARGOT

Con Isabelle Adjani, Margarita de Valois. Dir: Patrice Chereau. SAM 16 años

Cine Lumière. Hoy, 19.00 h

ROSARIO: HERENCIA MALDITA

Con Emeraude Tiubia, David Dastmalchian. Dir: Felipe Vargas. SAM 16 años

Cinépolis. Cas 20.00, 22.15* h (*vie y mar, subtitulada)

Hoyts. Cas: 22.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 22.10 h

Showcase. Cas: 18.05, 20.10, 22.25 h

THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO

Con Chen Hao, Xingliner. Dir: Bufisan. ATP c/Reserva

Cinépolis. Cas: 17.30 h

Showcase. Cas: 14.25, 16.50 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Beatles a la carta. Hoy, a las 21 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Jesse & Joy. Jue 4 de septiembre, a las 20 h

La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).

BROADWAY

San Lorenzo 1223

New Beats. Hoy, a las 21 h

Marcela Morelo. Sáb 13 de septiembre, a las 21.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras. Canta Gise Stival. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h

DISTRITO 7

Av Ovidio Lagos 790

Femi. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Jorge Rojas. Vie 5 de sept, a las 21 h

Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h

Giménez López-Di Renzo-Ruggieri. Presentan disco de jazz. Mié 10 de sept, 20

Il Divo. Sáb 13 de sept, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Back to Soul. Homenaje a Amy Winehouse. La cantante rosarina, Celeste Aragón junto a 7 músicos en escena. Sáb 13 de sept, a las 21 h

Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.

Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)

Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)

METROPOLITANO

Junín 501

Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h

MÍSTICA.QTP

Riccheri 340

El cumbión del río. La banda santafesina presenta un recital inmersivo donde propone vivir su proyecto musical de cerca. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Come From Away. Historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Vie 5 de sept, a las 20.30 h

Teatro Negro de Praga. Un mundo de sobras y luces. Sáb 4 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El hombre inesperado. Un viaje. Un encuentro impensado. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Autora: Yasmina Reza. Vie 5 de sept, a las 21 h.

La Jenny. Presenta ¿Dónde está Juan Carlos?. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h; dom 7, a las 19.30 h

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Prenupcial en primera persona. Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h

EMPLEADOS DE COMERCIO

Corrientes 450

Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Vie 5 de sept, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

La vis cómica. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Ayres virreinal embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Dramaturgia y dir: Mauricio Kartun. Jue 11 de sept, a las 20 h

Sex, la obra. Una obra de texto sobre el universo del goce. Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera. Dir: José María Muscari. Dom 14, a las 20.30 h

LA ESCALERA

9 de Julio 324

He nacido para verte sonreír. Una unión vital. El deseo de reír. La última espera. La memoria que golpea y vuelve, que insiste. Dir: Jesica Blanco. Vie 5 y 12 de sept, a las 21 h

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. Hoy, a las 20 h

Una visita inesperada. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h