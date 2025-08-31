En comparación con julio del año pasado, el aeropuerto de Rosario se posicionó como primera terminal aérea internacional del país, con un 88% de crecimiento en cantidad de pasajeros, en comparación al mismo período de 2024. Durante la primera quincena de julio, según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), 2.057.659 personas volaron por el país, mientras que en la segunda quincena esa cifra ascendió a 2.389.033. En una temporada de invierno récord para el turismo en la Argentina, Santa Fe se consolidó como la provincia con mayor crecimiento en cantidad de pasajeros en sus principales terminales aéreas: Rosario y Sauce Viejo.
