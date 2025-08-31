El caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad une a Javier Milei y a Mauricio Macri en varios puntos y, a la vez, es el quiebre de fondo de una alianza política en la cúpula. Según los registros de proveedores del Estado, en el año 2017, más precisamente el 23 de mayo, la Droguería Suizo Argentina (la que habría pagado retornos a funcionarios libertarios) se inscribió como proveedora del EstLa droguería, también, financió las campañas de Macri 2019 y Milei 2023, pero hoy el líder amarillo observa que los caminos entre ambos se separan
Los socios políticos, distanciados, perdidos en el mismo laberinto
Milei, Macri, las coimas y el "fin de la magia"
El líder PRO cree que el libertario está en una situación económica de cuidado y con una debilidad política límite. Para el poder económico, el escape veloz de una caravana "sin gente" en Lomas de Zamora es un dato negativo y le ponen fecha al Gobierno: "el 7 de septiembre se juegan la última ficha", aseguran.
