Central y Sarmiento jugaron 45 minutos bajo el agua un partido donde solo se podía progresar en el campo de juego con pelotazos por el aire. Pero la lluvia nunca cesó y en el segundo tiempo el árbtitro Andrés Merlos decidió la suspensión del partido. “Tuvimos toda la buena intención pero no vamos a poner en riesgo a los jugadores”, explicó el árbitro Andrés Merlos. Liga Profesional deberá ahora reprogramar los últimos 45 minutos del encuentro que se mantiene igualado sin goles.

Una lluvia intensa y persistente dejó el campo de juego del Eva Perón anegado y sin posibilidades de hacer rodar la pelota más de unos metros. La situación condicionó el partido y obligó a los equipos y jugar con pases lanzados por el aire. Central sorprendió a Sarmiento en las primeras corridas de Campaz pero no pudo llevar el juego hasta el área local. El partido no tuvo continuidad y las interrupciones se sucedían. Porque pelota que llegó al área era rechazada con un puntazo. Pero Central tuvo la mejor ocasión. Di María abrió con centro largo para la izquierda a Campaz. El colombiano tiró centro pasado, cabeceó Veliz sobre el área chica y Acosta logró contener sobre la línea. La apuesta de Ariel Holan con la vuelta a la titularidad de Santiago López no tuvo relevancia porque el delantero no pudo imponer su velocidad. En cada intento la pelota se le frenó en un espejo de agua. Central fue más preciso con los pases por el aire que el rival. Pero pocas veces sus avances llegaron a los metros finales del campo de juego con pelota controlada.

Merlos salió en el segundo tiempo acompañado de los capitanes de cada equipo para constatar que ya no estaban dadas las condiciones para seguir jugando. Es que la lluvia no cesó y el anegamiento era total, no había forma de volver a intentar a jugar. Y los técnicos Ariel Holan y Facundo Sava asumieron sin objeciones la decisión del árbitro. “Se podía sacar un poco de agua pero el pronóstico no ayuda. Jugamos al límite el primer tiempo y ahora el riesgo es muy alto para los jugades. No nos ayuda el clima ni el pronóstico. El agua se acumula y ya no hay partes que se pueda jugar. Estuvo toda la buena intención pero no se puede continuar”, explicó Merlos.

El partido será reprogramado dado que el pronóstico para hoy también es de lluvia intensa. El fin de semana que viene no hay actividad en Liga Profesional y aunque hay elecciones en provincia de Buenos Aires no está descartado que el encuentro se retome viernes o sábado que viene. Sarmiento formó con Acosta; Vigo, García, Insaurralde, Roncaglia; Godoy, Contrera, Villalba, Gómez; González, Morales. Central lo hizo con Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, López; Malcorra, Campaz; Veliz.