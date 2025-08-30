El juez federal Luis Armella rechazó excarcelar a Thiago Román Florentín, detenido por protestar contra la presencia de Javier Milei y José Luis Espert en el partido de Lomas de Zamora.

Florentín tiene 22 años e integra el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar por el Cambio Social. El miércoles, estuvo en Hipólito Yrigoyen y Laprida, donde se generó tensión con el paso de la caravana de La Libertad Avanza (LLA). El Gobierno denunció que se arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra el Presidente, lo que obligó una salida veloz de la zona.

Florentín fue indagado por Armella y declaró que únicamente levantó el brazo y gritó que Milei se fuera de Lomas de Zamora. Afirmó que hubo manifestantes que revolearon pasto y verduras, pero que no vio piedras.

El fiscal Sergio Mola, que acusó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad junto con Diego Luciani, pidió que el muchacho continúe detenido. Dice que su liberación podría influir en el desarrollo de la pesquisa.

Ciro Annicchiarico, defensor de Florentín, ya apeló la resolución de Armella ante la Cámara Federal de La Plata. El abogado también hizo notar que la mamá y la pareja de Florentín le advirtieron que estaba en tratamiento por hipertensión y ataques de pánico.