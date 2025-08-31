Los hutíes del Yemen anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.



"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.



Dichas fuentes añadieron que el ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.



Al-Rahawi, primer ministro del gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

En un comunicado, los hutíes anunciaron el nombramiento de Mohammed Ahmad Muftah "primer ministro interino" y prometieron vengar a Al-Rahawi, que había sido nombrado en agosto de 2024 .

"Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos", declaró Mehdi al Machat, jefe del Consejo político supremo, en un mensaje video en Telegram. Además llamó a "todas las empresas (extranjeras) presentes en la entidad ocupante (Israel, ndlr)" a irse "antes de que sea muy tarde".

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran abatidos por Israel.

El domingo pasado, Israel bombardeó también en Saná el complejo militar donde se ubica el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible, que las autoridades israelíes vincularon a actividades militares del grupo.

Los rebeldes, aliados de Irán, lanzan con frecuencia misiles balísticos y drones contra Israel en apoyo a las milicias palestinas de Gaza, aunque la gran mayoría de los proyectiles son interceptados sin dejar víctimas.

El último de ellos tuvo lugar el miércoles, cuando los rebeldes yemeníes reivindicaron un lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo, que indicó haberlos interceptado. En los últimos meses, también han atacado buques frente a las costas de Yemen que, según ellos, están vinculados a Israel.

Tras los ataques del miércoles, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había advertido que "el régimen terrorista de los hutíes" pagaría "un precio muy elevado por su agresión contra el Estado de Israel".

"Al que nos ataque, lo atacaremos. El que planee atacarnos, lo atacamos. Pienso que toda la región aprende a conocer la potencia y la determinación del Estado de Israel", dijo.

Ese mismo día el buró político de los hutíes respondió. "No nos desviaremos de la lucha contra el proyecto estadounidense-sionista y continuaremos la escalada hasta el cese de la agresión y el levantamiento del bloqueo (israelí) contra Gaza", declaró en un comunicado.

El grupo islamista palestino Hamás lamentó este sábado la muerte de Al Rahawi. Los islamistas describieron el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe", y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.



La Yihad Islámica Palestina, un grupo afín a Hamás que también participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, lamentó también la muerte del primer ministro hutí y expresó sus condolencias al pueblo yemení. "Este sagrado martirio reafirma la unidad de sangre entre los pueblos palestino y yemení en su confrontación con la entidad sionista criminal", dijo la Yihad en un mensaje.









