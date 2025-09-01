Radio Rosario Clásica cumplió 33 años en el aire y lo celebró en la Biblioteca Argentina “Juan Alvarez”. Su directora, Nora Nicotera, recibió en manos de la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck (en la foto), una distinción que señala: “Por más de tres décadas de trayectoria, consolidándose como una de las emisoras culturales más emblemáticas de la ciudad. Por su aporte a la difusión artística y musical, fortaleciendo la identidad cultural de Rosario y generando un espacio de encuentro para la comunidad”. También la Cámara de Senadores de Santa Fe se sumó al festejo con una declaración de Interés Cultural.
