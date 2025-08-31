Patricia Bullrich jugó fuerte para correr la atención de la causa en la que se investigan supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que llegarían hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La ministra de Seguridad impulsa una investigación por la protesta contra Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora, que terminó con una huida cinematográfica. Por ahora cuenta con el apoyo del juez Luis Armella y del fiscal Sergio Mola, que mantienen detenido a un militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar.