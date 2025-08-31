Patricia Bullrich jugó fuerte para correr la atención de la causa en la que se investigan supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que llegarían hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La ministra de Seguridad impulsa una investigación por la protesta contra Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora, que terminó con una huida cinematográfica. Por ahora cuenta con el apoyo del juez Luis Armella y del fiscal Sergio Mola, que mantienen detenido a un militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar.
Por la caravana que terminó mal en Lomas de Zamora
La causa que Patricia Bullrich impulsa para correr el foco del escándalo de los sobornos
Entre quienes denuncian un atentado contra el Presidente están el Ministerio de Seguridad y el hermano de una candidata de La Libertad Avanza (LLA). El juez Armella y el fiscal Mola se negaron a excarcelar al único detenido. Su defensa afirma que no hay elementos en su contra.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.