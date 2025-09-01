La Selección Argentina perdió con Brasil en la final de la Americup de básquet y no pudo repetir lo logrado en la anterior edición, en 2022, ante mismo rival. Fue triunfo 55 a 47 para la Verdeamarela en un partido muy áspero, de muchos yerros y no tan atractivo para la vista como sí lo habían sido las semifinales.

Al equipo de Pablo Prigioni le costó demasiado ante el juego más áspero de los brasileños, a la vez que no tuvieron nada de la siempre necesaria fortuna a la hora de buscar algún tiro milagroso. La sequía fue tremenda desde larga distancia (14,8% de efectividad en triples con 4 aciertos sobre 27 intentos), falencia que no pudo ser subsanada en la zona pintada ante una dupla interna brasileña muy física.

Y si la pelota no entró se debió también a un juego bastante individualista del equipo, cosa que no venía viéndose en los grandes triunfos sobre Canadá y Puerto Rico en semis y cuartos de final, respectivamente. La posesión se demoró demasiado tiempo en manos de los bases y esto facilitó la tarea de la defensa brasileña. En consecuencia, la Argentina terminó con 10 asistencias y 15 pérdidas.

Ojo, Brasil no fue un festival ofensivo y falló mucho, pero supo golpear en los momentos justos y llegó al final del partido con una diferencia considerable que le permitió transcurrir los últimos minutos con mucha tranquilidad. El base Yago Santos volvió a ser figura (14 puntos y 5 asistencias) en tanto que el pivot Bruno Caboblo no falló a la hora de secundarlo (11 puntos, 7 rebotes).

Por Argentina, el máximo anotador fue el pivot Francisco Cáffaro (11 puntos), todo un síntoma de lo que sufrieron los habituales goleadores del equipo: Pepe Vildoza (8 puntos, 3/11 en lanzamientos), Gonzalo Corbalán (7 puntos, 3/15 en tiros) y Juan Fernández (2 puntos, 1/5 en tiros y muchos problemas tempraneros de faltas).

A pesar del resultado final, la aventura argentina en Nicaragua deja un buen sabor por la aparición de nuevos jugadores, acaso la opuesta original de Prigioni al llevar un equipo muy joven a la cita.