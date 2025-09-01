Tras la tormenta de Santa Rosa, que dejó zonas inundandas, daños y evacuados en al menos seis provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una serie de alertas amarillas por lluvias fuertes y tormentas para áreas de Buenos Aires y cinco provincias.

Según indicó el organismo, rigen alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes en la Costa Atlántica bonaerense y en el este de los partidos de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo y zonas serranas de Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil.

De acuerdo al informe, esta área será "afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte". Se esperan "valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual". Asimismo, se indicó que "no se descartan algunas tormentas embebidas".

En esta región también rige auna alerta por vientos fuertes, donde prodrían registrarse vientos del noreste con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.





Alerta por tormentas fuertes: las zonas afectadas

El SMN lanzó también una alerta amarilla por tormentas fuertes para las provincias de Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos y zonas de Chaco y Formosa.

Esta zona, de acuerdo al pronóstico, "será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Se espera que las tormentas puedan estar "acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo".



Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.







