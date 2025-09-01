La agenda deportiva de la semana estará marcada a puro fútbol. Un menú repleto de definiciones: en Sudamérica se cierran las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con la presentación de la Selección Argentina en el Monumental; mientras que en el plano local continúan el Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Primera Nacional y la Liga Femenina, al tiempo que arranca la etapa de cuartos de final de la Copa Argentina.



Torneo Clausura

La jornada 7 del campeonato termina con dos partidos de la Zona B:

Lunes

17.00: Gimnasia vs Atlético Tucumán

19.30: Platense vs Godoy Cruz

Primera Nacional

Con tres cruces del Grupo B, se cierra la fecha 29 del torneo por el Ascenso:

Lunes

14.00: Agropecuario vs Almirante Brown

17.10: Nueva Chicago vs Gimnasia (M)

19.10: Defensores de Belgrano vs Colón

21.15: Ferro vs Racing (Cba)

Copa Argentina

Comienzan los 4tos de Final del certamen federal:

Viernes

21.10: Tigre vs Independiente Rivadavia

Liga femenina

El Torneo Clausura termina la jornada 4 con dos encuentros, uno de cada zona:

Lunes

15.00: Racing vs Central

15.00: Ferro vs Belgrano

Eliminatorias CONMEBOL

Se definen los últimos clasificados y el Repechaje para el Mundial 2026.

Argentina, ya clasificada, recibe a Venezuela en el Monumental. Sería el último partido de Messi en nuestro país:

Jueves

20.30: Colombia vs Bolivia

20.30: Uruguay vs Perú

20.30: Paraguay vs Ecuador

20.30: Argentina vs Venezuela

21.30: Brasil vs Chile

Eliminatorias UEFA

Continúa la fase de grupos de la clasificación a la Copa Mundo en Europa:

11.00: Kazajstan vs Gales

13.00: Lituania vs Malta

13.00: Georgia vs Turquía

15.45: Liechtenstein vs Bélgica

15.45: Luxemburgo vs Irlanda del Norte

15.45: Eslovaquia vs Alemania

15.45: Bulgaria vs España

15.45: Países Bajos vs Polonia