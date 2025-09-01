La agenda deportiva de la semana estará marcada a puro fútbol. Un menú repleto de definiciones: en Sudamérica se cierran las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con la presentación de la Selección Argentina en el Monumental; mientras que en el plano local continúan el Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Primera Nacional y la Liga Femenina, al tiempo que arranca la etapa de cuartos de final de la Copa Argentina.
Torneo Clausura
La jornada 7 del campeonato termina con dos partidos de la Zona B:
Lunes
17.00: Gimnasia vs Atlético Tucumán
19.30: Platense vs Godoy Cruz
Primera Nacional
Con tres cruces del Grupo B, se cierra la fecha 29 del torneo por el Ascenso:
Lunes
14.00: Agropecuario vs Almirante Brown
17.10: Nueva Chicago vs Gimnasia (M)
19.10: Defensores de Belgrano vs Colón
21.15: Ferro vs Racing (Cba)
Copa Argentina
Comienzan los 4tos de Final del certamen federal:
Viernes
21.10: Tigre vs Independiente Rivadavia
Liga femenina
El Torneo Clausura termina la jornada 4 con dos encuentros, uno de cada zona:
Lunes
15.00: Racing vs Central
15.00: Ferro vs Belgrano
Eliminatorias CONMEBOL
Se definen los últimos clasificados y el Repechaje para el Mundial 2026.
Argentina, ya clasificada, recibe a Venezuela en el Monumental. Sería el último partido de Messi en nuestro país:
Jueves
20.30: Colombia vs Bolivia
20.30: Uruguay vs Perú
20.30: Paraguay vs Ecuador
20.30: Argentina vs Venezuela
21.30: Brasil vs Chile
Eliminatorias UEFA
Continúa la fase de grupos de la clasificación a la Copa Mundo en Europa:
11.00: Kazajstan vs Gales
13.00: Lituania vs Malta
13.00: Georgia vs Turquía
15.45: Liechtenstein vs Bélgica
15.45: Luxemburgo vs Irlanda del Norte
15.45: Eslovaquia vs Alemania
15.45: Bulgaria vs España
15.45: Países Bajos vs Polonia