Cuando parecía que su futuro se encaminaba para sumarse al Manchester United, Emiliano "Dibu" Martínez quedó en una situación muy complicada, porque su pase a los Diablos Rojos quedó caído de manera definitiva y restan muy pocas horas para el cierre del libro de pases en la Premier League. Y como el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, parece que no lo tiene en sus planes, el arquero podría quedarse sin actividad al menos hasta el próximo mercado de pases.

Si bien todo indicaba que el Manchester United iba a acelerar fuerte para contratar al guardavallas de la Selección Argentina, sobre el final del cierre del libro de pases, el conjunto rojo fichó al joven Senne Lammens, proveniente del Royal Antwerp y considerado como posible sucesor de Thibaut Courtois en la selección de Bélgica. De esa manera, quedó descartada la chance del Dibu, que al final de la temporada pasada se había despedido de los hinchas del Aston Villa porque consideraba que su salida del equipo de Birmingham era inminente.

El problema para Martínez, que para colmo no está en Inglaterra porque viajó a Argentina para sumarse a la doble fecha de Eliminatorias con la Selección, es que su técnico en el Villa ya no lo considera imprescindible como hasta la campaña pasada. Molesto por todo lo que rodeó a la salida del argentino, Emery optó por no tenerlo en cuenta el fin de semana. En el mercado de pases, los villanos incorporaron al neerlandés Marco Bizot, proveniente del Stade de Brest, que ocupó el arco en la caída 3-0 ante el Crystal Palace. Y en la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador español respondió con las palabras "Marco Bizot" cuando lo consultaron por la situación del argentino y quién iba a ser el arquero titular del equipo. Habrá que ver si se trató de un enojo pasajero hasta que se definiera o no la salida de Martínez o si la decisión de Emery ya está tomada y no tiene vuelta atrás.

Mientras tanto, en las últimas horas surgió la versión de que el Galatasaray está buscando un arquero para ocupar la vacante que dejó Fernando Muslera, el uruguayo que se incorporó a Estudiantes a mitad de año. El gigante turco juega la Champions League y podría ser un destino para el argentino, si sabe que no será tenido en cuenta en Aston Villa. Allí podría ser compañero del argentino Mauro Icardi y otros nombres importantes del fútbol internacional como el colombiano Davinson Sánchez, el uruguayo Lucas Torreira, el italiano Nicolo Zaniolo, el alemán Leroy Sané y el nigeriano Victor Osimhen, entre otros.