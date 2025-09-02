La primera vez que escuché la palabra “banalidad” me causó mucha risa porque me sonaba a banana. Al buscarla en el diccionario -¡que antigüedad!, hoy se le pregunta cualquier cosa a la inteligencia artificial- vi que hacía referencia a algo que es insignificante, intrascendente e incluso una tontería.

Luego de mucho tiempo, ya entrado en la universidad, un profesor nos habló de la filósofa alemana Hannah Arendt y el concepto acuñado por ella de “banalidad del mal”, haciendo referencia a la liviandad con la que Adolf Eichmann -un burócrata nazi involucrado en el Holocausto- describió los actos terribles que cometió durante la segunda guerra mundial sin reflexionar sobre las consecuencias éticas de lo que hizo. Es más, lo describió como un acto natural de obediencia a un superior, sin posibilidad de oponerse a las órdenes. Les resulta familiar, ¿verdad? Claro, porque aquí en la Argentina fue el mismo argumento que dio lugar a la Ley de Obediencia Debida.

La lógica de Arendt era la siguiente: si el testimonio que brindaba el militar nazi de un acto tan espantoso como fue el plan de exterminio de millones de personas carecía de todo tipo de ideología o sadismo y lo describía como si fuese algo insignificante, intrascendente e incluso una tontería, entonces para él fue una “banalidad”.

Si algo nos caracteriza a los comunicadores es nuestra habilidad de ser eclécticos, es decir, la de seleccionar y combinar los elementos más útiles y efectivos de diversas teorías o perspectivas para solucionar los problemas de hoy. Por ello, utilizaremos los aportes de Hannah Arendt, pero primero le daremos una pequeña vuelta de tuerca.

Desde que las fake news invadieron el escenario de las redes sociales y medios tradicionales, se las denunció y combatió con mucha firmeza. Sin embargo, en un momento todo cambió y fue cuando desde ciertos sectores vinculados al progresismo y peronismo se concluyó en que la mejor forma de enfrentar a las fake news era también difundiendo fake news.

Seguramente, mientras usted era interpelado por estas líneas fruncía las cejas en señal de asombro preguntándose “¿y qué tiene de malo esta nueva metodología? si lo que hemos aprendido lamentablemente en los últimos años es que la violencia se combate con más violencia”. El problema está en que sin saberlo nosotros estamos pisando el palito y cayendo en la trampa de los que buscan destruir la democracia porque contribuimos a la normalización de las falsedades y la desinformación, creyendo que la mentira es algo común e inofensiva, dejando de lado cualquier análisis o reflexión que tenga en cuenta el daño social que esto genera, muy parecido a la ligereza con la que Adolf Eichmann detalla sus actos.

Si yo sé que vos me vas a mentir y vos sabés que yo te voy a mentir, para qué nos vamos a escuchar, ¿no es cierto? Y es aquí en donde encontramos la génesis de todos los males, en la destrucción del acto político más importante que posee la democracia, que no es ni más ni menos que el de la necesidad de “escuchar”. Ya lo sostuvo el filósofo coreano, Byung-Chul Han (2022) cuando afirmó que “la democracia es una comunidad de oyentes. La comunicación digital como comunicación sin comunidad destruye la política basada en escuchar. Entonces solo nos escuchamos a nosotros mismos. Eso sería el fin de la acción comunicativa”.

Lo que se intenta decir en el párrafo anterior ya lo decía mi nono con solo el primer grado de la primaria realizado: “todos tenemos una boca y dos orejas porque es más importante escuchar que hablar. Si fuera más importante hablar que escuchar, tendríamos que tener dos bocas y una sola oreja”. Con un poco de humor, el tano explicaba, sin saberlo, la columna vertebral de la bibliografía de Byung-Chul Han.

La democracia es una comunidad de oyentes, si no hay oyentes, no hay democracia porque se pierde la dimensión del otro. Es que cuando hay tantas mentiras, y se las deja de combatir porque simplemente se las naturaliza ˗de un lado y del otro˗ no hay manera de que se produzcan los consensos básicos que toda sociedad necesita para vivir en los términos de una comunidad organizada.

Y aquí es donde perdemos el partido. La dominación sobre las mayorías populares se concreta cuando se naturalizan los mecanismos de dominación. Las mentiras no se combaten con más mentiras, sin que esto provoque una inexorable banalización. Se las combate con un Estado presente, que decida implementar un fuerte marco regulatorio que sancione a los operadores dueños de la industria de las fake news. Es urgente, tenemos que hacerlo antes de que se pierda lo más importante que tenemos: la democracia.

* Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos. Licenciado en Comunicación Social, docente y consultor político.