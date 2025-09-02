“Sin alimentos sanos, no puede haber pueblos libres”. La frase es del médico Damián Verzeñazzi, uno de los impulsores del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se realizó en la Universidad Nacional de Rosario. Pero la idea viene resonando también en otros espacios, como las jornadas “Alimentar Ciudades” que este año se desarrollan desde la Dirección de Entramados Productivos de Buenos Aires junto a la red Alimentos Cooperativos. Productores, instituciones, organizaciones sociales y áreas de gobierno se congregan allí a pensar -y practicar- otras formas de producir, distribuir y consumir alimentos.

Es que hablar de alimentación sana no es una cuestión de salud individual. Es también hablar del territorio, de cómo se organiza nuestra vida en común, de qué vínculos tejemos con la tierra, con quienes la trabajan y con quienes compartimos mesa. Cada vez que elegimos qué comemos, también -aunque no lo sepamos del todo- estamos eligiendo un modelo de sociedad.

En este escenario, no se trata de demonizar a los productores del agro, muchos de los cuales están hoy buscando alternativas y son también prisioneros de un modelo agroalimentario que es el que hay que poner en tensión. Un sistema que convierte los alimentos en productos comestibles, mercancías, empujando a miles de pequeños productores a sobrevivir en condiciones cada vez más adversas y a las poblaciones a convivir con el peligro de las fumigaciones y una comida a base de ultraprocesados. Y vastos territorios cada vez más expoliados, que pasan de la sequía a inundaciones extremas.

La comida como “commodity” puede llenar góndolas y algunos bolsillos, pero vacía los vínculos con una comunidad sana. En cambio, el alimento -como lo plantean hace años los movimientos por la soberanía alimentaria como los nucleados hoy en la Mesa Agroalimentaria Argentina- es algo que se cultiva, se cuida, se comparte. No es casual que estos debates florezcan cada vez más. Lo que está en juego no es solo el menú, sino el modelo de desarrollo, la salud pública y de sociedad como tal.

En ese sentido, Verzeñazzi insiste: vivimos una crisis civilizatoria que también es ecológica, económica y política. Y en ese contexto, recuperar condiciones de habitabilidad en nuestros territorios pasa -entre otras cosas- por repensar qué comemos y cómo se produce lo que comemos. Porque no se trata solo de llenar el plato -algo que ni siquiera está garantizado para todos-; sino de garantizar que los alimentos que lo llenan sean saludables, accesibles y producidos de manera justa.

Los encuentros recientes organizados en distintas localidades de Buenos Aires, en Rosario y otros puntos del país muestran que hay voluntad de transformación a pesar de la mirada del actual gobierno nacional al respecto. Que existen redes, iniciativas locales, experiencias cooperativas y comunitarias que ya están construyendo alternativas. Y que la alimentación sana no es un lujo, sino un derecho que debe estar en el centro de cualquier proyecto de sociedad.

Ahí es donde entran en juego las voces que resisten el sentido único. Referentes, medios y periodistas responsables, comunicadores populares: todos ellos construyen, día a día, una contracorriente que pone en valor otros modos de producir, distribuir y consumir. Una comunicación que no es solo relato, sino herramienta de organización.

Por eso vale la pena discutir los sentidos detrás de la comida, e insistir: hablar de alimentos es hablar de territorios sanos. Y hablar de territorios sanos es hablar de democracia, de justicia social, de un futuro que se cultiva hoy.

* Licenciado en Comunicación UBA. Docente UNQ