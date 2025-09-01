El esperado final del universo de El Conjuro con su cuarta entrega títulada Últimos ritos, dirigida por Michael Chaves, optó por alejarse de una posible gran batalla final, como quizás algunos esperaban, para adoptar una narrativa más personal y emotiva. Chaves, conocido por su trabajo en la tercera entrega de la saga, explicó que el equipo creativo discutió inicialmente la idea de un enfrentamiento coral con seres demoníacos icónicos del universo, pero finalmente se decantó por una resolución más íntima y conmovedora basada en la historia verídica del caso de la familia Smurl.

Una inspiración inesperada

Desde que se anunció el próximo estreno de El Conjuro: Últimos ritos, la expectativa era alta. A menudo comparada con el fenómeno cultural de Avengers: Endgame, esta entrega prometía ser el clímax de la saga de terror que involucra a Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el director Chaves reveló que la película se inspiró menos en los escenarios de alta tensión de Marvel y más en la narrativa de Logan, la intensa despedida del Wolverine de Hugh Jackman. "Queríamos mantener el enfoque en el crecimiento personal y emocional de los personajes, más que en los villanos", afirmó Chaves.

El caso de la familia Smurl

El caso real en el que se centra la trama de El Conjuro: Últimos ritos es la historia del asedio paranormal sufrido por la familia Smurl en Pennsylvania en los años ochenta. Conocida por sus impactantes encuentros sobrenaturales y documentada ampliamente en medios, la casa de los Smurl fue un caso emblemático en los expedientes reales de los Warren. Esta elección narrativa permitió a la película reintegrarse a sus orígenes al presentar un entorno familiar complicado y misterioso, sacrificando la espectacularidad a cambio de una exploración más profunda y emocional.

El impacto en los fanáticos

Al optar por una solución menos convencional para concluir la saga, el equipo creativo de El Conjuro: Últimos ritos desafió las expectativas de un público que podría haber anticipado un choque final entre el bien y el mal a una escala mayor. Sin embargo, esta decisión también permitió una íntima mirada a las vidas personales y los desafíos internos de los personajes centrales, ofreciendo una experiencia cinematográfica que, según espera el director Chaves, entrelace los horrores reales con un cierre sincero y digno.

Los fans de la franquicia, que posiblemente esperaban ver la culminación de los arcos de personajes y situaciones tétricas, tendrán que esperar para descubrir cómo resuena esta elección cuando la película llegue a los cines el próximo 4 de septiembre.

