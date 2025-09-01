Poco después de sumar a Alejandro Garnacho, el Chelsea de Enzo Fernández se hizo de otro argentino: el volante exRosario Central Facundo Buonanotte, quien se sumó a préstamo desde el Brighton y ya fue presentado en el club de Londres.

“Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy feliz de estar aquí y listo para dar lo máximo al equipo y al cuerpo técnico. Estoy seguro de que será una temporada positiva donde tendré la oportunidad de jugar Liga de Campeones por primera vez. Será un gran desafío y espero poder ayudar al club a lograr sus objetivos”, aseguró el nacido en Pérez, Santa Fe, hace 20 años.

El volante viene de irse al descenso la temporada pasada con el Leicester City, donde también jugó a préstamo, con una marca de 6 goles y 3 asistencias en 35 partidos. Esta vez, la cesión al campeón del Mundial de Clubes también es por un año y sin opción de compra.

Aunque no fue convocado para la última doble fecha de Eliminatorias, Buonanotte es uno de los juveniles considerados por Lionel Scaloni, quien ya lo llamó en tres ocasiones: en junio de 2023 sumó minutos en un amistoso contra Indonesia y en marzo de 2024 hizo lo propio ante El Salvador. Por los puntos, participó de la convocatoria en octubre del año pasado para enfrentar a Venezuela y Bolivia por Eliminatorias pero no tuvo acción.