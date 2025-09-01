Poco después de sumar a Alejandro Garnacho, el Chelsea de Enzo Fernández se hizo de otro argentino: el volante exRosario Central Facundo Buonanotte, quien se sumó a préstamo desde el Brighton y ya fue presentado en el club de Londres.

“Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy feliz de estar aquí y listo para dar lo máximo al equipo y al cuerpo técnico. Estoy seguro de que será una temporada positiva donde tendré la oportunidad de jugar Liga de Campeones por primera vez. Será un gran desafío y espero poder ayudar al club a lograr sus objetivos”, aseguró el nacido en Pérez, Santa Fe, hace 20 años.

El volante viene de irse al descenso la temporada pasada con el Leicester City, donde también jugó a préstamo, con una marca de 6 goles y 3 asistencias en 35 partidos. Esta vez, la cesión al campeón del Mundial de Clubes también es por un año y sin opción de compra.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1962531020097323325

Aunque no fue convocado para la última doble fecha de Eliminatorias, Buonanotte es uno de los juveniles considerados por Lionel Scaloni, quien ya lo llamó en tres ocasiones: en junio de 2023 sumó minutos en un amistoso contra Indonesia y en marzo de 2024 hizo lo propio ante El Salvador. Por los puntos, participó de la convocatoria en octubre del año pasado para enfrentar a Venezuela y Bolivia por Eliminatorias pero no tuvo acción.