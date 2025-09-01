El ministro de Desregulación Económica, Federico Adolfo Sturzenegger, se puso muy activo, de repente. En los últimos dos meses, según registros oficiales, transformó su oficina en un consultorio de negocios varios y hasta temas políticos. Pasó de no recibir a nadie durante un año y medio a articular una serie de mitines incluso puertas afuera de su despacho en Diagonal Sur, con reuniones de visitante en entidades y oficinas privadas. Muchos especulan con que el "Coloso" está carreteando para ser ministro de Economía después de las elecciones de octubre, y que a eso responden los movimientos fuertes con los factores de poder.

Según los registros oficiales a los que tuvo acceso Página I12, Sturzenegger se vio con banqueros top, altos funcionarios judiciales, directivos de la Embajada de Estados Unidos, periodistas y operadores nacionales e internacionales y empresarios de todo tipo y color. Uno de ellos fue el conductor Alejandro Fantino que, de acuerdo al detalle de los encuentros, fue a charlar con el ministro de un negocio energético.

Heidi Gómez, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, visitó a Sturzenegger el 22 de agosto. Fue junto a Mathew Stokes, Consejero de Asuntos Económicos. Fue la presentación formal de la flamante funcionaria. Lo curioso es que antes se reunían sólo con el ministro Luis Caputo.

No sólo en materia de diplomacia y negocios el “Coloso” le muerde la gestión a “Toto”. Charlando con él estuvieron, también, el titular del banco Macro, Jorge Brito; y el actual dueño del Brubank, Juan José Brouchou. El primero habría asistido, según consta en los registros, en su rol de Presidente de River Plate. El segundo, que hizo un cameo en la película “Homo Argentum”, en la que además puso dinero, no fue al ministerio. El 20 de agosto, lo citó a Sturzenegger en su propia oficina de Vicente López, cita en Libertador al 170. Brouchou se hizo conocido por ser el banquero del Citibank en la crisis del 2001, de ahí se conocen con Sturzenegger. Y puso dinero y gente en la lista de La Libertad Avanza en CABA. Una ex Brubank y actual Banco Nación, Solana Pelayo, fue detrás del vocero Manuel Adorni.

El biodiesel de Fantino

En medio del raid de reuniones, el 19 de agosto, Sturzenegger se vio con el periodista Alejandro Fantino. El mitín tampoco fue en el ministerio. Se encontraron, según registros oficiales, en las oficinas que el conductor libertario tiene en Cabrera al 5000, en Palermo. “Reunión por regulación del Biodiesel”, es el asunto con el que figura la reunión en los reportes del Gobierno. Contaron a este diario fuentes que conocen el negocio que Fantino mantendría un nexo de amistad, de años, con un empresario rosarino que tiene varias pymes vinculadas al diésel verde. La referencia es para el ex rugbier Federico Pucciarello. El personaje supo apoyar una ley del peronismo que buscaba equiparar la exportación de diésel de las pymes con las grandes cerealeras. Ahora, el Gobierno tiene un proyecto inverso, para abrir la competencia.

El mismo día que se vio con Fantino, Sturzenegger recibió la visita del periodista italiano Alberto Mingardi. No se especificó para qué se reunieron. Profesor de la Universidad de Milán y ultra libertario, el italiano editó libros en la Editorial Orden Espontáneo, que también publicó textos de Alberto Benegas Lynch hijo. Horas después del evento, Federico recibió a Bartolomé Más Martorelli, vicepresidente de Menzies Aviation, de origen español. La empresa quiere meterse en el negocio de las low cost en el país.

Llamativo desfile de judiciales

Otra de las cosas curiosas de las reuniones furiosas de Sturzenegger son sus contactos con fiscales y muchos jueces de la Capital Federal. El 12 de agosto recibió en sus oficinas a Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. Hombre muy cercano al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Licht -que le dice "Coloso" al funcionario- se transformó en los últimos meses en un comunicador de X muy afín a la línea del Gobierno de Milei. Se expuso en temas como la estafa Libra, cubriendo al Presidente y a su hermana Karina; y también en el caso YPF.

Según los registros oficiales, el 8 de agosto, el 5 de agosto y el 14 de agosto, en el despacho de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de CABA, Marcela Langhe, hubo un encuentro grandes con magistrados en el que participó Sturzenegger. También se presentaron, allí, el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; Marcelo Griffi, director del BCRA; y Adriana Paz, encargada de estadísticas monetarias. Este diario consultó con fuentes judiciales y nadie pudo explicar en detalle el contenido y las razones de los encuentros, que no están especificados en el asunto.

Días después, el "Coloso" se reunió a charlar con Inés Weinberg, la Presidenta del Tribuanl Supremo de Justicia de CABA. Sobre la reunión con la mujer, que estuvo nominada años atrás a la Corte Suprema, tampoco se muestran detalles. La especulación es que estos encuentros tuvieron que ver con la idea de Sturzenegger de hacer una reforma de fondo en la Justicia.