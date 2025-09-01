En las últimas horas, el Ministerio de Justicia salió a anunciar lo que hasta hace pocos meses parecía imposible: que el caos de las patentes 0 km parece haber quedado atrás. Según el comunicado oficial, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) informó que la entrega de chapas se encuentra “al día en todo el país”. Una afirmación que contrasta con la escena todavía cotidiana: autos flamantes circulando sin identificación metálica, apenas con un papel pegado en el parabrisas.

La postal se multiplicó en los últimos meses y se volvió parte del paisaje urbano: vehículos nuevos sin chapa patente, que además generaron un vacío legal donde ni la policía podía sancionar ni los peajes cobrar. En paralelo, más de un conductor oportunista aprovechó la situación para correr las velocidades máximas sin temor a multas o para ahorrarse la tarifa en los peajes sin barrera.

El origen del faltante y la Casa de la Moneda

La crisis de las patentes comenzó con el cierre intempestivo del área de la Casa de la Moneda encargada de fabricarlas, en noviembre del año pasado. Hasta ese momento, la planta gráfica de Don Torcuato —ex Ciccone— abastecía al sistema. Tras la liquidación, el Gobierno optó por trasladar la maquinaria a la sede central. El resultado: seis meses de parate total que dejaron a más de 500 mil vehículos sin chapas en todo el país.

Los trabajadores del sector habían advertido lo evidente: si se cerraba el área de producción sin una alternativa inmediata, el faltante iba a explotar. Sebastián Bravo, delegado adjunto de ATE-Capital en Casa de Moneda, recordó en una nota de este diario que “en el anexo los compañeros fabricaban las chapas y decidieron cerrarlo de un momento para el otro. Hasta que instalaron las máquinas pasaron seis meses y el personal tuvo que sacar adelante el faltante”.





Según los propios trabajadores, una vez que se reanudó la producción no sólo se alcanzó el stock sino que incluso mejoró la calidad del laminado gracias al control obrero. Sin embargo, insisten en que “las patentes no se están entregando” con la celeridad prometida.

La respuesta oficial: sistema renovado y proveedores privados

El Ministerio de Justicia sostiene que con la nueva gestión se logró poner fin al problema. A través de una reforma integral del sistema, se habilitó a proveedores privados mediante licitaciones abiertas, se reforzó la capacidad logística y se desplegó un esquema de distribución que —según la versión oficial— garantiza la disponibilidad en todo el país.

El comunicado indica que ahora los registros seccionales informan a los usuarios, en un plazo máximo de 48 horas, sobre la disponibilidad de sus chapas. Además, cada ciudadano puede consultar el estado de su patente en la página de la DNRPA, mientras que las fuerzas de seguridad fueron notificadas para retomar los controles vehiculares.

En paralelo, el Gobierno destaca que el sector automotor vive un repunte: el primer semestre de 2025 marcó un récord en la venta de autos 0 km, el mejor registro desde 2018. Una paradoja en la que más autos nuevos llegaban a las calles, pero sin chapas que permiten identificar la legalidad de estos vehículos.

Una postal que todavía persiste

Aunque desde la cartera de Mariano Cúneo Libarona aseguran que “todo está normalizado”, la realidad cotidiana muestra otra cara. La imagen de coches relucientes pero sin patente metálica sigue siendo parte del tránsito argentino. Para muchos, se volvió símbolo de la precariedad institucional: un país donde circular sin identificación dejó de ser infracción y pasó a ser costumbre.

