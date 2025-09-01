El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la firma del decreto que habilita el llamado a licitación de diez áreas hidrocarburíferas que fueron abandonadas por YPF en la provincia. La medida, que será oficializada este martes con la publicación de los edictos correspondientes, constituye un paso clave en la política energética del Gobierno santacruceño para recuperar producción, empleo y recursos para la provincia.





Las áreas licitadas

El proceso incluye diez bloques convencionales que hasta hace pocos meses estaban bajo la operación de YPF y que volverán a ser puestos en producción a través de un esquema transparente y competitivo:

* Los Perales – Las Mesetas

* Las Heras – Cañadón de la Escondida

* Cañadón León – Meseta Espinosa

* El Guadal – Lomas del Cuy

* Cañadón Yatel

* Pico Truncado – El Cordón

* Cañadón Vasco

* Barranca Yankowsky

* Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte

* Los Monos

El proceso licitatorio será conducido por Fomicruz, empresa provincial que asumió la titularidad de las concesiones tras la salida de YPF. Además, se estableció que las compañías que resulten adjudicatarias deberán presentar planes de inversión concretos, garantizar la contratación de mano de obra local y cumplir con estándares ambientales estrictos.



