El Senado convirtió en ley la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y acordada entre el Ejecutivo y casi todos los mandatarios provinciales, excepto el de San Luis. La norma recibió 52 votos a favor, 15 en contra –entre ellos el de la ex presidenta Cristina Kirchner- y la abstención de la senadora neuquina Lucila Crexller. La iniciativa prevé una disminución de ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos y disminuye en forma gradual los aportes patronales.

También se aprobó el Presupuesto 2018, que contempla un crecimiento anual de 3,5 por ciento del PBI y una inflación anual promedio de 15,7 por ciento. Obvtuvo 54 votos positivos y 14 negativos. Además se prorrogó la vigencia del denominado impuesto al cheque -que se extenderá hasta 2022 o hasta que se vote una nueva Ley de Copartipación-.

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó durante su discurso el paquete de leyes económicas impulsado por el Gobierno y dijo estar preocupada porque “gente que tiene una determinada experiencia pueda pensar que lo que no resultó en los ‘90 pueda funcionar ahora”. “Pueden seguir con esto porque les dejamos el nivel de endeudamiento externo más bajo que haya recibido un gobierno de la democracia. No lo puede discutir nadie, están ahí los números”, agregó.

Al definir la posición del bloque del FPV-PJ contra la reforma tributaria y el Presupuesto, CFK afirmó que el debate por impuestos “no es tan complejo ni tan ideológico“. “Es ideológico tal vez al momento que uno decide a quién va a desgrabar, a quién le va a sacar, a quién va a imponer”, añadió y rechazó que la Anses pierda su financiación, que será cubierta solo en parte por el impuesto al cheque.

En esa línea, dijo que la reducción de las atribuciones patronales es una desfinanciación del organismo de la seguridad social a favor de los empresarios. “Esta disminución a las pymes no las favorece en absoluto. Si una pyme tuviera que pedir que le bajen una atribución patronal o le garanticen mercado interno, pediría esto último”, remarcó.

La ex mandataria recordó que el Impuesto al cheque se creó en el año 2001 “durante el gobierno de la primera Alianza” y que si derogación se pospone desde entonces porque nunca se encontró un “impuesto sustituvo”. Fernández de Kirchner remarcó que con la reforma tributaria el Estado dejará de percibir el 1,5 por ciento del PBI en términos de recaudación y señaló: “No se explica como el déficit fiscal es el tema más importante pero al mismo tiempo se renuncia a percibir impuestos de los sectores más beneficiados”. Sostuvo que eso, sumado al ajuste en más de 100 mil millones de pesos a los jubilados por la reforma previsional, es una clara transferencia de ingresos.

Rememoró los pactos fiscales firmados en los ’90 entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional, en los que según dijo “se comprometían a las mismas cosas que con el pacto fiscal que se firma ahora”. “Nunca nadie cumplió. Terminan pagando siempre las provincias y las provincias no van a poder disminuir su carga impositiva general porque se quedan sin recursos”, auguró CFK.

La ex mandataria apuntó que el acuerdo firmado por 23 gobernadores fue “bajo extorsión”. “Dos días antes de la reunión que los gobernadores iban a realizar en el CFI, donde me consta que la mayoría no estaba de acuerdo, apareció en los diarios una foto de la Goberndora de la provincia de Buenos Aires con el presidente de la Corte, con motivo del juicio que la provincia había establecido por el Fondo del Conurbano”, manifestó. Dijo que esa fue una “conducta bastante poco institucional” de Lorenzetti.

CFK también cuestionó la ley de reparación histórica, “que de reparación tuvo poco y de histórica nada”, por haber desfinanciado a la Anses. “Hubiera sido más sincero plantear la ley de blanqueo con un sentido económico”, dijo sobre esas normas aprobadas el año pasado.

Luego fue el turno del senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista, quien defendió el respaldo de su bancada a las leyes del Gobierno y afirmó que lo harían como representantes de los gobernadores que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. “Hay un principio de responsabilidad”, argumentó

A pesar de ello, dijo coincidir con CFK respecto a “que la ratio de deuda entregada por el gobierno anterior fue muy baja, extremadamente baja” y mencionó como un tema preocupante el nivel de endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri. “También debo decir que la estructura del gasto público argentino era muy alta”, agregó.

”Los gobernadores no son tontos, sabían perfectamente lo que podía significar más temprano que tarde una decisión política que impactara de lleno en los recurso coparticipables de las provincias”, sostuvo Pichetto al referirse al reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. “Las decisiones formaron parte de un acuerdo federal”, remarcó y reconoció “autoridad moral” al senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, luego de que su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, fuera el único mandatario provincial en no firmar ese pacto.

A pesar de ello, marcó sus preocupaciones por el rumbo de la economía, el nivel de endeudamiento y una política que calificó como “altamente irracional”. “No tienen un ministro de economía que por lo menos determine cómo funciona el sistema económico”, y dijo que Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, “cree que maneja el Banco Central alemán”.