La estrategia de Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, muy poco generosa con Franco Colapinto, no pasó desapercibida para los fanáticos del argentino, que hicieron sentirse en redes sociales. En consecuencia, este martes la escudería francesa emitió un comunicado en sus canales con un "código" de comportamiento, al que el propio piloto pilarense respodió con un par de emojis de aplausos.

"Queremos que todos nuestros fans tengan una experiencia divertida y segura mientras interactúan en nuestros canales. Nuestro código comunitario existe para asegurar eso, no importa si eres nuevo o estás regresando", publicó el equipo de F1 en sus redes, seguido de varios posteos.

Entre estos ítems, Alpine pidió a los usuarios que "respeten a los fans, pilotos, miembros del equipo", no usen "lenguaje discriminatorio ni ofensivo" y "reporten contenido inapropiado" cuando lo vean.

Colapinto viene de finalizar 11º en Países Bajos tras largar 16º y a pesar de la estrategia del equipo. Las malas iniciaron en los días previos, con las críticas del italiano Flavio Briatore, asesor estrella de la escudería, contra el argentino en plena clasificación. Y siguieron en la carrera: le ordenaron dejar pasar a su compañero Pierre Gasly (terminó 17º) en las primeras vueltas, tuvo un par de paradas por boxes no tan óptimas y, para colmo, el francés tardó demasiado en dejarlo pasar cuando el argentino luchaba por el 10º puesto -otorga un punto- en el cierre.

Fue tan evidente la situación que Colapinto, apenas terminada la carrera, declaró a la prensa: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho. Era simple y es una pena, pero ahora hay que enfocarse en la próxima”.

Así las cosas, el argentino buscará revancha este fin de semana en el Gran Premio de Monza, Italia. La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres 1 y 2 (a las 8:30 y 12 horas), mientras que el sábado se realizará la PL3 (a las 7:30) y la clasificación (a las 11). La carrera será el domingo desde las 10.

Este tramo final del campeonato tiene un extra de expectativa en cuanto al rendimiento de Colapinto ya que en Monza fue su debut del año pasado, con Williams. El pilarense tuvo su mejor seguidilla durante este lapso, siendo 12º en Monza, 8º en Azerbaiyán, 11º en Singapur, 10º en Estados Unidos y 12º en México.