Una docente en Francia que era víctima de insultos y amenazas homoodiantes se suicidó este lunes en Moussages, un pueblo del departamento de Cantal, situado en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Caroline Grandjean, de 42 años, era profesora y directora de escuela y desde 2023 recibía amenazas e insultos anónimos por su orientación sexual (estaba casada con otra mujer).

Las agresiones, según informaron medios locales, le llegaban mediante grafitis y cartas depositadas en el buzón de la escuela, que decían: “Tortillera sucia”, “tortillera = pedófila”, “muérete tortillera”.

En septiembre de 2024, afectada por tal hostigamiento, Grandjean dejó de asistir al colegio. Este lunes, finalmente, la docente decidió quitarse la vida.

El desconocido acosador no fue encontrado a pesar de cinco denuncias y una investigación judicial por “insultos públicos por motivos de orientación sexual” y “amenazas de muerte por motivos de orientación sexual”.

“Caroline intentó reconstruirse lo mejor que pudo. Pero la herida era demasiado profunda. Decidió quitarse la vida el lunes 1 de septiembre, día del inicio del curso escolar”, lamentó Remedium, un autor de cómics que dedicó el libro Cas d’école a docentes quebrados por su profesión.

“Este acoso la destruyó y prefirió decir basta. Sobre todo porque no recibió el apoyo ni de la institución, que quería cambiarla de puesto, lo que ella rechazó, ni del ayuntamiento, que consideraba que esta historia daba mala publicidad al pueblo”, denunció por su parte Thierry Pajot, secretario general del sindicato de directores de escuela (S2DE).

En septiembre de 2024, según informó el diario Le Parisien, el alcalde de la ciudad, Christian Vert, había expresado públicamente su apoyo a la profesora, en respuesta a quienes criticaban la inacción del ayuntamiento. "Contrariamente a lo que se ha afirmado falsamente, siempre he condenado los odiosos actos de homofobia de los que fue víctima", dijo el 12 de septiembre de 2024.

Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Educación se declaró “profundamente conmovido” y comunicó que “se trata de una tragedia que ha suscitado una gran conmoción en la comunidad educativa”.

Los sindicatos de escuela primaria, como la FSU-SNUipp o la S2DE, exigen la apertura de una investigación administrativa para esclarecer el hecho.

El Ministerio de Educación afirmó en diálogo con France Info que la rectora de la academia de Clermont-Ferrand recurrirá a la formación departamental especializada en Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo para que pueda “llevar a cabo las investigaciones” y “formular las recomendaciones necesarias”.