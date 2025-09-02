La Rioja presentó un amparo judicial contra la baja de pensiones por discapacidad. Así lo confirmó el abogado y Asesor General de Gobierno de la provincia, Pedro Goyochea, en diálogo con la 750.

"Hay una catástrofe social que se desató en la provincia con un sinnúmero de suspensiones de manera irregular sin notificación, sin alto administrativo, sin resolución por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, personas que se han quedado sin acceso a medicamentos oncológicos, sin acceso a trámites terapéuticos y sin obra social", detalló este martes el abogado.

Según contó el funcionario, el gobierno de La Rioja intentó hacer los reclamos por vías administrativas, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero aseguró que no hubo respuesta.

"Estas medidas crueles, inhumanas, tienen rostro concreto y son personas que quedan al margen de la posibilidad de acceder a servicios por una decisión arbitraria, discrecional e ilegítima porque nunca fueron notificados oportunamente de las medidas que está tomando la agencia", cuestionó el abogado en En el ojo de la tormenta.

La medida judicial fue presentada a raíz de la baja de la pensión a una mujer con problemas de salud mental y el recurso fue interpuesto por los juristas Marcos Rodríguez y Ana Astorga.

"Estas exigencias de tener que comprobar la discapacidad, muchas personas por sus cuestiones de salud no lo pueden hacer y sin embargo se ven forzados bajo la amenaza de dárselas de baja. En este contexto de inhumanidad, el único remedio que el gobernador (Ricardo Quintela) ha considerado pertinente es la presentación judicial a través de un amparo", concluyó.