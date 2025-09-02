El Banco Nación (BNA) anunció una novedad para sus clientes: ahora se puede pagar directamente el saldo en dólares de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación BNA+, en una operatoria 100% digital y accesible desde cualquier lugar.

La medida apunta a simplificar la gestión de los consumos en moneda extranjera, permitiendo que el débito se realice directamente desde la cuenta en dólares de cada usuario. Además, la entidad informó que también se habilitó la apertura gratuita de la caja de ahorros en dólares, lo que amplía las alternativas de manejo de divisas para los clientes.

Cómo pagar la tarjeta en dólares desde BNA+

Para realizar el pago, el cliente debe ingresar a la sección “Tu billetera – Pagar servicios”, seleccionar su tarjeta adherida y elegir la opción de moneda en dólares, de modo que el débito se haga directamente desde la cuenta en USD.





El proceso incluye unos simples pasos:

Ingresar a la tarjeta dentro de la Agenda de pagos .

Seleccionar el monto a abonar y verificar la cuenta de origen.

Confirmar la operación con la aceptación del mensaje de Stop Debit, que evita un doble débito automático en pesos.

En caso de ser la primera vez, será necesario adherir la tarjeta Visa o Mastercard desde la app, ingresando el número y sumándola a la agenda de pagos. Una vez vinculada, podrá visualizarse y gestionarse en cada operación.

La importancia del Stop Debit





El BNA aclaró que quienes elijan esta modalidad deberán tener en cuenta el Stop Debit, que impide que el sistema descuente automáticamente el saldo en pesos en la fecha de vencimiento.

Para ello, es necesario realizar la gestión con al menos 24 horas hábiles de anticipación a través del Centro de Atención al Cliente. Una vez confirmado este paso, el pago podrá completarse en dólares de manera segura y sin inconvenientes.

Una caja de ahorro en dólares sin costo





Junto con este anuncio, el Banco Nación informó que está disponible la apertura gratuita de una caja de ahorro en dólares, sin comisión de mantenimiento.

La cuenta permite realizar compra y venta de dólares, invertir divisas y acceder a todos los canales de atención de la entidad. También se incluyen las operaciones sin costo en cajeros automáticos del BNA, lo que facilita la operatoria de quienes administran sus ahorros en moneda extranjera.

Con estas novedades, el Banco Nación busca consolidar su plataforma digital BNA+ como un espacio integral para las finanzas personales, ofreciendo más alternativas de autogestión y seguridad a los usuarios que eligen operar en dólares.