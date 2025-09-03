El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó a 10 años de prisión al líder del grupo y a 8 años a otros tres por el transporte de 195 kilos de cocaína en mochilas en una zona de Yungas cercana a la ciudad de Embarcación y a la frontera con Bolivia, un operativo que fue desarticulado a fines de agosto del año pasado.

La condena más alta fue impuesta a Ramón Bernabé Saban, que fue declarado autor de los delitos de"transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes en concurso ideal con tenencia de arma de uso civil sin autorización", en dos hechos, mientras que Eduardo Aníbal Saban, Miguel Matorras y Juan Franco González recibieron 8 años de prisión por los mismos delitos, pero en un solo hecho de tenencia de arma de uso civil sin autorización.

La sentencia fue dictada el 11 de agosto pasado por las juezas Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi y el juez Domingo Batule.

Los cuatro condenados fueron detenidos el 28 de agosto de 2024 por tres gendarmes que recorrían el paraje La Porcelana, ubicado unos 63 kilómetros al norte de Embarcación por la ruta provincial 140 y advirtieron que de la selva salía un hombre que llevaba una escopeta, ropa mimetizada y gorra, y por detrás, a unos diez metros, le seguía una hilera de 19 mochileros.

Con el aviso de los gendarmes llegaron refuerzos y los uniformados ingresaron en la selva siguiendo el rastro de los mochileros. Tras recorrer alrededor de 9 kilómetros de senderos, durante la noche los gendarmes dieron con los mochileros cuando ya se encontraban a pocos metros de otro claro, donde tenían previsto entregar el cargamento de drogas.

Cuando los gendarmes se mostraron, los mochileros empezaron a correr y en la oscuridad los efectivos se guiaron por el ruido de las ramas que quebraban en su fuga, así detuvieron primero a Ramón Saban, quien portaba una escopeta calibre 38, y luego a Matorras, y secuestrar dos mochilas en las que había 33 kilos de cocaína.

A primera hora del día se realizó un rastrillaje en la zona, en el que fueron detenidos Eduardo Saban y Franco González, que estaban ocultos entre la maleza. Con la claridad del día también se hallaron 12 mochilas más, todas con droga, y otras dos armas de fuego; en total se contabilizaron 195 paquetes rectangulares, tipo ladrillo, recubiertos con cintas de embalar de color amarillo.

Durante el debate, la fiscal federal Lucía Orsetti remarcó que las mochilas utilizadas tenían un estampado que se camuflaba con la selva y aseveró que la caravana estaba conformada por 20 mochileros, con Ramón Saban como guía y líder. Y descartó el argumento defensivo que postulaba que los hombres participaban de una práctica de caza, y que no se conocían entre sí.

La fiscal resaltó también que los acusados conocen muy bien la zona y tienen experiencia pues tomaron el recaudo de guardar la comida en la copa de los árboles para evitar que sea devorada animales silvestres.

“Todos son responsables del transporte porque todos lo sabían; hay un concierto de voluntades reflejado por todos los elementos usados, como las mismas linternas, el trayecto realizado y los comportamientos que tuvieron”, explicó.

Distinguió, al respecto, la reacción de Matorras, quien al ver a los gendarmes alertó a los gritos a sus compañeros, lo cual “no es la actitud de un cazador que sale con familia o amigos a hacer una tarea de ocio”, sostuvo Orsetti.

Respecto a los Saban, indicó que ambos permanecieron ocultos a la espera de que el tiempo pasara. “Ellos tuvieron dominio del hecho y tienen que responder en calidad de coautores, porque no hay manera de que una o cuatro personas puedan transportar esta cantidad de estupefacientes”, afirmó.

La fiscal adjudicó la tenencia de la pistola hallada en el lugar a Eduardo Saban y a González. “Las evidencias son suficientes, acreditan la comisión de un hecho muy grave y preocupante; es muchísimo estupefaciente y la modalidad de transporte es particularmente preocupante porque del tráfico deriva en situaciones de peligro extra por haber tantas personas haciendo campamento, con armas de fuego en medio del monte, lugares que dominan”, agregó.

Al momento de mensurar las penas, la fiscalía solicitó 13 años y 6 meses de prisión para Matorras, Eduardo Saban y González, mientras que para Ramón Saban requirió una pena de 14 años y 6 meses de prisión y la declaración de reincidencia. El Tribunal impuso 8 para los primeros tres y 10 para Ramón Saban.