En una sesión caldeada por cruces entre el diputado libertario Roque Cornejo y el presidente de Diputados, Esteban Amat, la Cámara baja de Salta le dio ayer media sanción a un proyecto de ley que dispone que la provincia lleve a cabo medidas de prevención y concientización sobre violencia digital o telemática, en el marco de la ley nacional 27.736, denominada Ley Olimpia.

Olimpia Coral Melo es una joven mejicana que sufrió esta violencia y se convirtió en un ícono de lucha por su activismo para lograr que se sancionen leyes que penan el hostigamiento y la violencia a través de las redes digitales.

La Ley Olimpia, sancionada en Argentina en octubre de 2023, también conocida como Ley Belén, incorpora la violencia digital como una modalidad de la violencia de género. Este tipo de violencia, la digital, refiere a la difusión de material íntimo sin consentimiento, al acoso virtual y al robo de datos personales.

“Las nuevas tecnologías han abierto enormes posibilidades de comunicación pero también han facilitado nuevas formas de violencia o agresión, especialmente contra mujeres y diversidades a través de los medios digitales”, afirmó la diputada Socorro López al presentar el proyecto, que tuvo una abrumadora mayoría de oradoras mujeres.

Este tipo de violencia “es un grave problema”, especialmente contra mujeres y niñas, “abarcando desde el acoso, la difusión de material íntimo no consentido, hasta amenazas y cuberbulling. Genera impactos psicológicos y limita la participación en espacios digitales. La ley Olimpia y el trabajo de organizaciones buscan erradicarla, aunque se necesitan más esfuerzos para combatirla eficazmente”, siguió explicando la legisladora.

Luego repasó datos: “La incidencia de la violencia digital es mayor entre las mujeres y jóvenes de 14 a 25 años. El 65% de las mujeres y niños (y niñas) que usan redes sociales confirmaron haber sufrido al menos una vez algún forma de abuso on line", sostuvo antes de detallar: "Las plataformas donde más se producen ataques a mujeres y niños son Facebook, con un 33%; Instagram, con un 30%; Whatsapp, con un 16%; Tik Tok, 14%" y X, un 7%. También hay hechos de violencia en otras plataformas, con porcentajes inferiores.

“Las víctimas de este tipo de violencia sufren cicatrices psíquicas y emocionales”, por ejemplo, tienen dificultades para socializar, en algunos casos surgen ideas suicidas, se dificulta la comunicación, tienen sensación de miedo, soledad, e incluso pueden desarrollar paranoia, enumeró López.

Y a esto se suma, como le pasó a Olimpia, “la angustia que provoca que no sean tomadas en cuenta las denuncias de las víctimas, es por ello que un 65% no las realiza”, sostuvo la legisladora. Olimpia ha contado que cuando quiso denunciar la difusión de un video íntimo las autoridades la revictimizaron y no le recibieron la denuncia.

En Argentina la ley 27.736 es conocida también como Ley Belén, en memoria de Belén San Ramón, una policía de 25 años madre de dos niños, que en 2020 se suicidó luego de que su expareja, Tobías Villaruel, viralizara contenido íntimo.

En agosto del año pasado, ya sancionada esta ley, Ema Bondaruk, de 16 años, se suicidó después de que un compañero de colegio viralizara un video que la exhibía en un acto sexual íntimo.

En la presentación del proyecto de ley salteño Socorro López dijo que la primera recomendación para luchar contra esta problemática es que se desnaturalice la idea de que la violencia digital por ser virtual no es real, y por lo tanto no genera afectaciones en la vida de las personas y su entorno familiar. Añadió que se recomienda llevar adelante campañas de prevención promoviendo normativas más protectoras.

“Este proyecto de ley es esencial para garantizar su efectiva aplicación en el territorio provincial. Solo mediante el compromiso activo de los gobiernos locales será posilbe traducir esta norma en acciones concretas, campañas de concientización, formación, capacitación de agentes estatales y acompañamiento a las víctimas y diseño de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos”, sostuvo.

“Todos los aquí presentes hemos vivido los insultos, las calumnias” a través de las redes digitales, agregó el diputado Juan José Esteban a continuación. Consideró que la Ley Olimpia “dio un paso histórico importante al reconocer esta modalidad como violencia de género, pero esa conquista es letra muerta si no se aplica en todas las provincias”. Por eso interpretó que el proyecto en tratamiento es un paso para que “la libertad en los espacios digitales sea un derecho y no un privilegio”.

Isabel de Vita repasó que la Ley Olimpia protege la privacidad y la identidad, pena la difusión de “algo que sea privado, de la intimidad, y la suplantación de identidad”. Y también destacó el derecho de toda persona a interactuar en las redes digitales "en un marco de seguridad y sin temor”.

También recordó que la ley nacional establece que las plataformas, las páginas digitales, “deben eliminar los contenidos que promuevan violencia”, y facilita la denuncia de estos hechos.

La diputada Mónica Juárez recordó que ahora mismo hay mujeres y niñas, y niños, que están sufriendo esta violencia. “Entiendo que nadie debería vivir con miedo a ser humillado”, aseguró antes de resaltar que sobre todo las adolescentes sufren la violencia digital.

Patricia Hucena calificó esta violencia como "una de las realidades más dolorosas y actuales”. Señaló que incluso en la misma Legislatura había en ese mismo momento muchas mujeres que sufrieron o sufren violencia digital.

Hoy los más jóvenes están más expuestos a esta violencia en las redes, “y como madre que ha sufrido también esta violencia", convocó a cuidar a los niños y niñas para que crezcan en un entorno más seguro.