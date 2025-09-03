El Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una jornada con lloviznas matinales y alta humedad, del 94%. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima será de 21 grados, con viento del suroeste.

Para el jueves se espera un marcado descenso del termómetro. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima será de 14 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del suroeste.

El viernes el cielo estará despejado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 14 grados, con viento del suroeste.