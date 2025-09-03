Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
Intervención para bajar el dólar
Por Juan Garriga
El Gobierno anunció que intervendrá directamente en el mercado cambiario, en un intento desesperado por mantener a raya el tipo de cambio y la inflación en la antesala de las dos elecciones que se avecinan. De esta manera, se fuerza el pacto con el FMI de no intervenir dentro de las bandas. No se informó ni la forma ni el monto de la intervención, aunque especialistas comentan que se realizó a través del BCRA, pero con fondos del Tesoro. Por eso el Banco Central informó que no hubo variaciones en las arcas de la entidad.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1335 para la compra y $1375 para la venta.
El dólar blue está a $1340 para la compra y a $1360 para la venta.